Расследование Би-би-си: педофилы освоили нейросети, чтобы генерировать детскую порнографию

„После того как стало возможно создавать изображения с помощью ИИ, хлынул настоящий поток. И речь идет не только об очень юных девочках, они [педофилы] говорят уже о малышах“, — говорит Шипшэнкс.

Журналистка-фрилансерка Октавия Шипшэнкс несколько месяцев занималась расследованием этого вопроса и через благотворительную организацию Национальное общество по предотвращению жестокого обращения с детьми (NSPCC) вышла на контакт с Би-би-си, чтобы рассказать о результатах своего расследования.

Подразделения британской полиции, расследующие случаи насилия над детьми в интернете, говорят, что им уже встречались такие картинки.

Однако, как выяснила Би-би-си, эту программу используют и для того, чтобы создавать реалистичные образы сексуального насилия над детьми, включая изнасилование младенцев и детей.

С помощью программного обеспечения на основе ИИ Stable Diffusion дает возможность пользователям описать словами любой образ, который затем воспроизводится на экране.

Эта программа позволяет компьютерам выполнять задания, которые обычно требуют человеческого интеллекта.

Создатели образов насилия над детьми используют основанную на ИИ программу Stable Diffusion, которая предназначалась для тех, кто занимается искусством и графическим дизайном.

А Центр правительственной связи (GCHQ) — спецслужба Великобритании, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты государственной и военной информации — заявил по поводу расследования Би-би-си, что „те, кто совершает сексуальные преступления в отношении детей, пользуются всеми возможными технологиями, и некоторые даже считают, что будущее детской порнографии связано с контентом, генерируемым с помощью ИИ“.

В свою очередь британский Совет начальников национальной полиции (NPCC) считает, что это возмутительно, когда некоторые интернет-платформы получают огромную прибыль, не неся при этом никакой моральной ответственности.

При этом сам Patreon заявляет, что в отношении такого рода картинок на сайте действует политика „нулевой терпимости“.

Из комментариев некоторых пользователей Pixiv по поводу отдельных образов ясно следует, что они испытывают сексуальный интерес к детям, а некоторые даже предлагают поделиться реальными, а не сгенерированными с помощью ИИ фотографиями и видео сексуального насилия.

„Объем настолько велик, словно люди [создатели] сказали „наша цель —производить по тысяче изображений в месяц“, — говорит она.

Как рассказала Би-би-си Октавия Шипшэнкс, ее исследование позволяет сделать вывод, что картинки, изображающие сексуальное насилие над детьми, производятся в промышленных масштабах.

В компании заявили, что усилили систему мониторинга и выделили значительные ресурсы для противодействия проблемам, связанным с разработками в области ИИ.

По словам представителя Pixiv, поднятому вопросу о созданных с помощью ИИ образов уделяется огромное внимание, и с 31 мая на сайте запрещены все реалистические изображения сексуального насилия с участием малолетних.

Но поскольку это японский сайт, где обмен рисунками с ярко выраженной сексуальной коннотацией, в том числе и с изображением детей, не считается незаконным, авторы используют его для рекламы своих работ, в том числе с использованием хэштэгов, которые служат ключевыми словами для индексации по тематике.

Некоторые из таких картинок их создатели размещают на популярной японской платформе Pixiv, которую обычно используют художники, специализирующиеся на стилях манга и аниме.

Критчли предупреждает, что педофил может „эволюционировать по шкале преступления от мысли к синтезированному образу, а затем и к насилию над настоящим ребенком“.

По словам Иэна Критчли, возглавляющего в NPCC отдел по защите прав детей, нельзя говорить о том, что поскольку на таких „синтезированных“ картинках не изображены реальные дети, от этого никто не страдает.

„Псевдообразы“ насилия над детьми, созданные с помощью компьютера, приравниваются к настоящим фотографиям, и их хранение, публикация или передача в Великобритании незаконны.

Шипшэнкс также отслеживала некоторые группы на этой платформе.

„Внутри этих групп, в которых бывает по 100 участников, люди делятся друг с другом: „о, вот ссылка на кое-что настоящее“», — говорит она.

Порнография по прейскуранту

Многие из аккаунтов на Pixiv размещают в биографии ссылки, перенаправляющие пользователей к тому, что они называют „контентом без цензуры“ на американском сайте Patreon.

Patreon оценивается в $4 млрд и утверждает, что у него более 250 тыс. создателей контента (криэйторов), в большинстве своем это легитимные аккаунты, которые принадлежат разным знаменитостям, журналистам и писателям.

Фанаты могут поддерживать свои криэйторов с помощью ежемесячной подписки, которая стоит от $3,85 и дает доступ к блогам, подкастам, видео и картинкам.

Однако в ходе расследования, проведенного совместно Би-би-си и Оливией Шипшэнкс, выяснилось, что на аккаунтах Patreon предлагаются и реалистичные, созданные с помощью технологии ИИ образцы детской порнографии по разным расценкам в зависимости от типа материала.

„Я муштрую своих девочек в компьютере“, — пишет пользователь одного из таких аккаунтов, добавляя, что они демонстрируют „покорность“. Другой пользователь за $8,30 в месяц предлагает „эксклюзивное искусство без цензуры“.

Би-би-си направила Patreon один из таких образцов, и компания подтвердила, что он является „полуреалистичным и нарушает ее политику“. Она также сообщила, что немедленно закрыла этот аккаунт.

Patreon утверждает, что придерживается политики „нулевой терпимости“, настаивая на том, что „криэйторы не могут финансировать контент, посвященный сексуальным темам с участием несовершеннолетних“.

В компании заявили также, что увеличение в интернете объемов вредоносного контента, созданного с применением ИИ-технологий „весьма реально и вызывает тревогу“, и добавили, что уже „выявляют и удаляют все возрастающие объемы“ такого рода материала.