Расследование Би-би-си: педофилы освоили нейросети, чтобы генерировать детскую порнографию(12)
Как обнаружилось в ходе расследования, проведенного журналистами Би-би-си, педофилы с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) создают и продают реалистичные изображения детской порнографии.
Некоторые покупатели получают доступ к такого рода картинкам, подписываясь на вполне легальные платные сайты контентного обмена вроде Patreon.
При этом сам Patreon заявляет, что в отношении такого рода картинок на сайте действует политика „нулевой терпимости“.
В свою очередь британский Совет начальников национальной полиции (NPCC) считает, что это возмутительно, когда некоторые интернет-платформы получают огромную прибыль, не неся при этом никакой моральной ответственности.
А Центр правительственной связи (GCHQ) — спецслужба Великобритании, ответственная за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты государственной и военной информации — заявил по поводу расследования Би-би-си, что „те, кто совершает сексуальные преступления в отношении детей, пользуются всеми возможными технологиями, и некоторые даже считают, что будущее детской порнографии связано с контентом, генерируемым с помощью ИИ“.
Создатели образов насилия над детьми используют основанную на ИИ программу Stable Diffusion, которая предназначалась для тех, кто занимается искусством и графическим дизайном.
Эта программа позволяет компьютерам выполнять задания, которые обычно требуют человеческого интеллекта.
С помощью программного обеспечения на основе ИИ Stable Diffusion дает возможность пользователям описать словами любой образ, который затем воспроизводится на экране.
Однако, как выяснила Би-би-си, эту программу используют и для того, чтобы создавать реалистичные образы сексуального насилия над детьми, включая изнасилование младенцев и детей.
Подразделения британской полиции, расследующие случаи насилия над детьми в интернете, говорят, что им уже встречались такие картинки.
Журналистка-фрилансерка Октавия Шипшэнкс несколько месяцев занималась расследованием этого вопроса и через благотворительную организацию Национальное общество по предотвращению жестокого обращения с детьми (NSPCC) вышла на контакт с Би-би-си, чтобы рассказать о результатах своего расследования.
„После того как стало возможно создавать изображения с помощью ИИ, хлынул настоящий поток. И речь идет не только об очень юных девочках, они [педофилы] говорят уже о малышах“, — говорит Шипшэнкс.
„Псевдообразы“ насилия над детьми, созданные с помощью компьютера, приравниваются к настоящим фотографиям, и их хранение, публикация или передача в Великобритании незаконны.
По словам Иэна Критчли, возглавляющего в NPCC отдел по защите прав детей, нельзя говорить о том, что поскольку на таких „синтезированных“ картинках не изображены реальные дети, от этого никто не страдает.
Критчли предупреждает, что педофил может „эволюционировать по шкале преступления от мысли к синтезированному образу, а затем и к насилию над настоящим ребенком“.
Процесс распространения картинок со сценами сексуального насилия состоит из трех этапов:
Некоторые из таких картинок их создатели размещают на популярной японской платформе Pixiv, которую обычно используют художники, специализирующиеся на стилях манга и аниме.
Но поскольку это японский сайт, где обмен рисунками с ярко выраженной сексуальной коннотацией, в том числе и с изображением детей, не считается незаконным, авторы используют его для рекламы своих работ, в том числе с использованием хэштэгов, которые служат ключевыми словами для индексации по тематике.
По словам представителя Pixiv, поднятому вопросу о созданных с помощью ИИ образов уделяется огромное внимание, и с 31 мая на сайте запрещены все реалистические изображения сексуального насилия с участием малолетних.
В компании заявили, что усилили систему мониторинга и выделили значительные ресурсы для противодействия проблемам, связанным с разработками в области ИИ.
Как рассказала Би-би-си Октавия Шипшэнкс, ее исследование позволяет сделать вывод, что картинки, изображающие сексуальное насилие над детьми, производятся в промышленных масштабах.
„Объем настолько велик, словно люди [создатели] сказали „наша цель —производить по тысяче изображений в месяц“, — говорит она.
Из комментариев некоторых пользователей Pixiv по поводу отдельных образов ясно следует, что они испытывают сексуальный интерес к детям, а некоторые даже предлагают поделиться реальными, а не сгенерированными с помощью ИИ фотографиями и видео сексуального насилия.
Шипшэнкс также отслеживала некоторые группы на этой платформе.
„Внутри этих групп, в которых бывает по 100 участников, люди делятся друг с другом: „о, вот ссылка на кое-что настоящее“», — говорит она.
Порнография по прейскуранту
Многие из аккаунтов на Pixiv размещают в биографии ссылки, перенаправляющие пользователей к тому, что они называют „контентом без цензуры“ на американском сайте Patreon.
Patreon оценивается в $4 млрд и утверждает, что у него более 250 тыс. создателей контента (криэйторов), в большинстве своем это легитимные аккаунты, которые принадлежат разным знаменитостям, журналистам и писателям.
Фанаты могут поддерживать свои криэйторов с помощью ежемесячной подписки, которая стоит от $3,85 и дает доступ к блогам, подкастам, видео и картинкам.
Однако в ходе расследования, проведенного совместно Би-би-си и Оливией Шипшэнкс, выяснилось, что на аккаунтах Patreon предлагаются и реалистичные, созданные с помощью технологии ИИ образцы детской порнографии по разным расценкам в зависимости от типа материала.
„Я муштрую своих девочек в компьютере“, — пишет пользователь одного из таких аккаунтов, добавляя, что они демонстрируют „покорность“. Другой пользователь за $8,30 в месяц предлагает „эксклюзивное искусство без цензуры“.
Би-би-си направила Patreon один из таких образцов, и компания подтвердила, что он является „полуреалистичным и нарушает ее политику“. Она также сообщила, что немедленно закрыла этот аккаунт.
Patreon утверждает, что придерживается политики „нулевой терпимости“, настаивая на том, что „криэйторы не могут финансировать контент, посвященный сексуальным темам с участием несовершеннолетних“.
В компании заявили также, что увеличение в интернете объемов вредоносного контента, созданного с применением ИИ-технологий „весьма реально и вызывает тревогу“, и добавили, что уже „выявляют и удаляют все возрастающие объемы“ такого рода материала.
„Мы уже запретили весь созданный с помощью ИИ синтезированный материал, связанный с сексуальной эксплуатацией детей“, — говорится в заявлении компании, которая называет себя „очень проактивной“, поскольку имеет специально выделенные команды специалистов, технологии и работает с партнерами для „обеспечения безопасности подростков“.
Генератор ИИ-образов, программа Stable Diffusion была создана в процессе глобального сотрудничества ученых и ряда компаний во главе с британской фирмой Stability AI.
Было выпущено несколько версий этой программы, причем в ее код были вписаны ограничения, контролирующие содержание конечного продукта.
Однако в прошлом году была выпущена в открытый доступ ранняя версия с открытым кодом, позволяющая пользователям удалять любые фильтры и заставлять программу создавать любые образы, в том числе и противозаконные.
В Stability AI заявили Би-би-си, что „запрещают использование программы в незаконных или аморальных целях на всех наших платформах, и в нашей политике ясно прописано, что это включает CSAM (материалы сексуального насилия над детьми)“.
„Мы всецело поддерживаем усилия правоохранителей по борьбе с теми, кто злоупотребляет нашей продукцией, используя ее в незаконных или злодейских целях“, — говорится также в заявлении Stability AI.
По мере быстрого развития ИИ-технологий возникают и вопросы о рисках, которые они могут представлять для частной жизни людей, их прав и безопасности.
„GCHQ оказывает поддержку правоохранительным органам, чтобы они были готовы справиться с такими возникающими угрозами, как создаваемый с помощью ИИ контент, и не давали нарушителям почувствовать себя в безопасности“, — заявила Би-би-си глава миссии GCHQ по борьбе с сексуальным насилием в отношении детей Джо (ее настоящее имя не называется в интересах безопасности).
Представитель NPCC Иэн Критчли также выразил опасение, что поток реалистичных, созданных с помощью ИИ образов может замедлить процесс выявления настоящих жертв сексуальных домогательств.
„Это создает дополнительные требования к работе правоохранительных органов с тем, чтобы выявить, подвергается ли где-то в мире сексуальному насилию настоящий ребенок, или это искусственное, синтезированное изображение“, — поясняет он.
С точки зрения Критчли, для общества наступил поворотный момент.
„Или мы обеспечим, чтобы интернет и технологии предоставляли фантастические возможности молодым людям, или интернет станет куда более опасным местом“, — говорит он.
NSPCC в среду обратилась к технологическим компаниям с призывом внимательно отнестись к этой проблеме.
„Скорость, с которой все эти возникающие технологии были взяты на вооружение злоумышленниками, потрясает, но не удивляет, потому что компании, которые мы предупреждали об опасностях, сидели сложа руки, изрекая лишь пустые слова о безопасности, — заявила Анна Эдмундсон, отвечающая за политику и связи с общественностью в этой благотворительной организации. — Теперь технологические компании знают, что их продукция используется в интересах сексуального насилия над детьми, и их бездействие уже ничем нельзя оправдать“.
„Закон о безопасности в интернете потребует от компаний проактивных действий для борьбы со всеми формами сексуального насилия над детьми в сети, включая груминг, прямые трансляции, материал, содержащий элементы сексуального насилия над детьми и запрещенные изображения детей. В противном случае им будут грозить огромные штрафы“, — заявил по этому поводу представитель правительства.