The Moscow Times: источники в Минобороны РФ сообщают об аресте генерала Суровикина

По словам источников издания, арест Суровикина может быть связан с вооруженным мятежом ЧВК Вагнера.

„Будут новости в контексте Пригожина. Видимо, он [Суровикин] выбрал сторону [Пригожина во время мятежа], и его за яйца хватанули“, — сказал источник издания. На вопрос журналистов о том, где сейчас находится генерал, он ответил: „Эту информацию у нас даже по внутренним каналам не комментируют“.

Ранее информация об аресте Суровикина начала появляться в российских телеграмм-каналах. В частности, „военкор“ Владимир Романов писал, что генерала арестовали 25 июня, то есть на следующий день после завершения мятежа ЧВК Вагнера.

Вечером 23 июня 2023 года основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин начал свой так называемый „марш справедливости“, в рамках которого ЧВК, вероятно, намеревалась дойти до Москвы. К утру следующего дня ЧВК Вагнера захватила Ростов-на-Дону и дошла до Липецкой области. „Марш“ завершился договоренностью между Пригожиным и российскими властям, в рамках которой наемники, решившие остаться в ЧВК Вагнера, смогут „уйти в Беларусь“.

Газета The New York Times писала со ссылкой на американскую разведку, что Пригожин не стал бы поднимать мятеж, если бы не был уверен, что у него есть высокопоставленные сторонники. В частности, источники издания в спецслужбах США говорили, что генерал Сергей Суровикин знал о планах основателя ЧВК Вагнера.

Во время самого мятежа Суровикин записал видеообращение к наемникам ЧВК Вагнера, призвав их „остановиться“ и вернуться в пункты постоянной дислокации. Ролик был опубликован в телеграм-канале „военкора“ Андрея Руденко в ночь на 24 июня. Через полчаса в том же канале вышло обращение к наемникам первого замначальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенант Владимира Алексеева. Вероятно, оба ролика были записаны в одном и том же помещении, напоминает „Медуза“.

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