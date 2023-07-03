Жертва домашнего насилия лишилась детей. Чиновники обвиняют ее в нежелании сотрудничать с мужем, обвиняемом в насилии

Мы встретились с 44-летней Дианой в Таллиннском приюте для женщин в пятницу вечером, выглядела она очень уставшей. Да и неудивительно, ведь ей пришлось проделать длинный путь. Она выехала из своего дома в Финляндии, проехала 60 километров до порта в Хельсинки, пересекла Финский залив, отправилась в Раквере, чтобы забрать у отца ребенка своего сына, которому год и четыре месяца — на этот раз он передал ребенка без проблем — и доехать с сыном до приюта для женщин в Таллинне, где она может спокойно провести время с ребенком.