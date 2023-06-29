ФОТО | Полиция разыскивает 14-летнего Кристьяна
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 14-летнего мальчика, который после Иванова дня должен был вернуться в Маарьямааский образовательный колледж Тартуского уезда, но до сих пор там не появился
Школа сообщила, что 14-летний Кристьян, которому разрешили уехать из учебного центра в Рапла на каникулы, не вернулся в школу к оговоренному времени. Мальчика также нет и дома у родственников.
По словам родственников, мальчик может находиться где-то в районе Рапла, но не исключены и другие районы. Кристьян ростом около 178 см и имеет среднее телосложение. У него темные короткие волосы, и он может быть одет в темную одежду.
Полиция просит всех, кто видел Кристьяна или знает, где он находится, сообщить об этом по номеру 112.
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