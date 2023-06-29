Скончался предприниматель с Сааремаа, которого парализовало после укуса клеща. Отец: его организм, очевидно, не выдержал нагрузки от лекарств

5 августа прошлого года руководитель предприятия Saarekuller Каспар Мяэотс почувствовал себя плохо. Заподозрив инфаркт, поскольку у него парализовало правую сторону тела, он поехал в больницу Курессааре. Состояние Каспара было критическим, врачи ввели его в искусственную кому, на вертолете доставили в Таллинн. Вскоре выяснилось, что в результате укуса клеща у него развился клещевой энцефалит. Каспара, которому на тот момент было всего 38 лет, парализовало, и начался длительный путь к выздоровлению.