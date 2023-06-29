29.06.2023, 07:34
В Литве в педофилии обвинен известный адвокат(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
В детском лагере с сексуальным насилием столкнулась 14-летняя девочка. Обвинения предъявлены известному литовскому адвокату, которого временно вычеркнули из списка адвокатов Литвы – выяснилось, что имя этого юриста не первый раз связано с педофилией, пишет ru.Delfi.lt.
Речь идет об адвокате Лаймонасе Марцинкявичюсе, который работает в адвокатской конторе Marcinkevičius ir partneriai JURIDICON. 47-летний Марцинкявичюс защитил докторскую диссертацию. В литовских судах сейчас рассматривают два дела в связи с обвинениями Марцинкявичюса в педофилии.
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