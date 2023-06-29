В Литве в педофилии обвинен известный адвокат

Речь идет об адвокате Лаймонасе Марцинкявичюсе, который работает в адвокатской конторе Marcinkevičius ir partneriai JURIDICON. 47-летний Марцинкявичюс защитил докторскую диссертацию. В литовских судах сейчас рассматривают два дела в связи с обвинениями Марцинкявичюса в педофилии.



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