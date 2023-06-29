ВИДЕО | Будущая кинозвезда? Лионель Месси сыграл самого себя в аргентинском сериале
Звезда футбола Лионель Месси сыграл себя в аргентинском сериале „Защитники“.
Главные герои сериала — три агента, которые пытаются избежать банкротства и уговаривают Месси каждый день играть за разные аргентинские клубы во время отпуска, чтобы получить прибыль.
В сериале предложение агента разозлило Месси. „Мне кажется, вы ведете себя неуместно. Меня о таком не предупреждали, я думал, что мы обсудим совершенно другой проект!“ — сетует Месси, ожидавший от встречи совсем другого.
В конце концов одному из агентов удается успокоить Месси, и они соглашаются на совершенно другой проект, чтобы поддержать молодых аргентинских футболистов, которые хотят продолжить профессиональную карьеру в Европе.
По информации RMC Sport, сцена с участием Месси снималась в июне 2022 года в Париже, в доме, где аргентинец жил во время выступлений в составе „ПСЖ“.
Ожидается, что Месси дебютирует за „Интер Майами“ 21 июля в матче против „Крус Асуль“.
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