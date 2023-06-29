ВИДЕО | Будущая кинозвезда? Лионель Месси сыграл самого себя в аргентинском сериале

Главные герои сериала — три агента, которые пытаются избежать банкротства и уговаривают Месси каждый день играть за разные аргентинские клубы во время отпуска, чтобы получить прибыль.

В сериале предложение агента разозлило Месси. „Мне кажется, вы ведете себя неуместно. Меня о таком не предупреждали, я думал, что мы обсудим совершенно другой проект!“ — сетует Месси, ожидавший от встречи совсем другого.

В конце концов одному из агентов удается успокоить Месси, и они соглашаются на совершенно другой проект, чтобы поддержать молодых аргентинских футболистов, которые хотят продолжить профессиональную карьеру в Европе.

По информации RMC Sport, сцена с участием Месси снималась в июне 2022 года в Париже, в доме, где аргентинец жил во время выступлений в составе „ПСЖ“.

Ожидается, что Месси дебютирует за „Интер Майами“ 21 июля в матче против „Крус Асуль“.

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