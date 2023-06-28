28.06.2023, 20:36
Министр образования Кристина Каллас: зарплата учителей должна расти ежегодно, я работаю в этом направлении(11)
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Для будущего Эстонии, пожалуй, нет более важного вопроса, чем качество образования. Это касается как будущего сельских школ, знаний учащихся и психического здоровья, так и мотивации, карьерных перспектив и оплаты труда учителей.
Вопрос о зарплате учителей - один из самых важных для правительства, и увеличение фонда заработной платы на 15 миллионов евро в следующем году уже было согласовано во время коалиционных переговоров. За четыре года мы хотим достичь того, чтобы зарплата учителей достигла 120% от средней по стране. Кроме того, мы разрабатываем субсидию на зарплату учителей для школ-шестилеток, чтобы поддержать самоуправления в покрытии расходов на зарплату в этих школах.