Новости Эстонии
28.06.2023, 20:36

Министр образования Кристина Каллас: зарплата учителей должна расти ежегодно, я работаю в этом направлении

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Кристина Каллас
Министр образования и науки (Eesti 200)
Kristina Kallas
Kristina Kallas
ФОТО: Marite Koppel | Delfi Meedia

Для будущего Эстонии, пожалуй, нет более важного вопроса, чем качество образования. Это касается как будущего сельских школ, знаний учащихся и психического здоровья, так и мотивации, карьерных перспектив и оплаты труда учителей.

Вопрос о зарплате учителей - один из самых важных для правительства, и увеличение фонда заработной платы на 15 миллионов евро в следующем году уже было согласовано во время коалиционных переговоров. За четыре года мы хотим достичь того, чтобы зарплата учителей достигла 120% от средней по стране. Кроме того, мы разрабатываем субсидию на зарплату учителей для школ-шестилеток, чтобы поддержать самоуправления в покрытии расходов на зарплату в этих школах.

В настоящее время мы занимаемся разработкой модели карьеры для учителей, чтобы различные типы должностей и задач были более четко определены, и чтобы учителя, которые занимают свои должности, четко понимали, что входит, а что не входит в их обязанности. Вместе с моделью карьеры будет совершенствоваться и модель заработной платы.

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