Министр образования Кристина Каллас: зарплата учителей должна расти ежегодно, я работаю в этом направлении

Вопрос о зарплате учителей - один из самых важных для правительства, и увеличение фонда заработной платы на 15 миллионов евро в следующем году уже было согласовано во время коалиционных переговоров. За четыре года мы хотим достичь того, чтобы зарплата учителей достигла 120% от средней по стране. Кроме того, мы разрабатываем субсидию на зарплату учителей для школ-шестилеток, чтобы поддержать самоуправления в покрытии расходов на зарплату в этих школах.