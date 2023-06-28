ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (490-й день) | В результате российского удара по Краматорску погибло 11 человек, среди них дети. В Украине объявлены учения на случай теракта на Запорожской АЭС
Подводим итоги очередного дня войны.
Одиннадцать человек погибли в результате российского ракетного удара по Краматорску
В ночь на среду по Краматорску было нанесено два ракетных удара, заявлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Одна из российских ракет попала в здание в центре Краматорска, где находился заполненный посетителями ресторан, вторая — в пригородный поселок Беленькая.
„Среди погибших три несовершеннолетних девушки — 17 лет и две сестры 14 лет. Спасательные работы продолжаются. Не исключено, что под завалами есть еще люди“, — сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин.
По последним данным ГСЧС Украины, из-под завалов разрушенного российской ракетой ресторана подняли тела 10 человек - в том числе троих детей; пострадали 56 человек - в том числе 1 ребенок, 2022 года рождения.
Минобороны России признало удар по Краматорску
В российском военном ведомстве утверждают, что в Краматорске поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Независимого подтверждения этим словам нет.
Украинские ПВО в ночь на 28 июня сбили шесть дронов-камикадзе типа „Шахед“.
Как уточнили в Воздушных силах ВСУ, российские войска атаковали Украину беспилотниками с юго-восточного направления.
Два дрона были сбиты в Днепропетровской области, сообщил глава администрации региона Сергей Лысак.
В течение суток ВСУ успешно наступали на Бахмутском направлении в районе 7 населенных пунктов, рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
„Наши войска вели наступательные действия на Бахмутском направлении в районах населенных пунктов: Раздолевка, севернее Соледара, южнее Парасковеевки, Железнянского, Берховки, Клещеевки, Курдюмовки. Имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах“, — заявил Ковалев (цитата по РБК-Украина).
Кроме того, ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Губернатор Псковской области назвал имена двух летчиков, погибших во время мятежа ЧВК Вагнера
Как рассказал глава Псковской области Михаил Ведерников, погибли члены экипажа вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. „Верные присяге, они сделали все, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников“, — сказал губернатор.
Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев, сообщила его пресс-служба.
Науседа планирует обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским повестку саммита НАТО в Вильнюсе в июле, вопросы переговоров Украины о членстве в Евросоюзе, а также помощь Литвы и ЕС Украине.
Кроме того, президент Литвы примет участие в мероприятиях по случаю 27-летия принятия Конституции Украины.
Американские спецслужбы считают, что генерал Суровикин заранее знал, что Пригожин готовит мятеж
Как сообщает The New York Times со ссылкой на несколько источников, знакомых с данными разведки, власти США пытаются выяснить, не принимал ли генерал Сергей Суровикин какое-либо участие в разработке плана основателя ЧВК Вагнера.
По данным собеседников издания, есть признаки того, что попытку сменить руководство Минобороны РФ силовым путем, предпринятую Евгением Пригожиным, могли поддерживать и другие генералы. Источники издания считают, что Пригожин не стал бы поднимать мятеж, если бы не был уверен, что у него есть высокопоставленные сторонники. Wall Street Journal сообщает, что основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин намеревался в ходе мятежа взять в плен министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, но о плане заранее узнали в ФСБ России.
Празднование Рождества в Украине планируется перенести на 25 декабря
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде изменить дату празднования Рождества в Украине с 7 января на 25 декабря. Об этом говорится в законопроекте, который украинский лидер внес в раду.
Ранее Архиерейский собор Православной церкови Украины (ПЦУ) утвердил переход на новый календарь, по которому Рождество в стране будут праздновать 25 декабря.
Власти Ивановской области подтвердили, что во время мятежа ЧВК Вагнера погиб экипаж самолета Ил-22
В телеграм-канале правительства региона говорится, что 24 июня „при исполнении воинского долга“ погиб экипаж самолета Ил-22, базировавшегося на территории Ивановской области.
Где именно и при каких обстоятельствах погиб экипаж, в сообщении не уточняется. Однако в сообщении приводится цитата Владимира Путина о погибших летчиках во время мятежа ЧВК Вагнера.
Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова ранее писала, что под Воронежем вагнеровцы сбили Ил-22, на борту которого находились 10 человек. По ее словам, в штабе Южного военного округа Евгения Пригожина спросили, зачем это было сделано, ведь этот самолет не наносит ударов. Пригожин якобы ответил, что „дурак пэвэошник в колонне все взлетающее сбивал“. Куксенкова также заявила, что Пригожин согласился выплатить 50 миллионов рублей компенсации родственникам погибших летчиков.
В порту Щецин разгрузили первую партию танков Abrams, которые должны поступить на вооружение польской армии.
Раньше они стояли на вооружении морской пехоты США. В первую партию вошли 14 машин - состав одной роты.
В январе 2023 года Минобороны заключило контракт на поставку 116 танков M1A1 Abrams и сопутствующего оборудования, в том числе 12 машин технического обеспечения M88 Hercules и командных машин.
СБУ объявила о задержании „агента спецслужб России, скорректировавшего российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска“.
По словам главы службы Василия Малюка, задержанный мужчина оказался „расконсервированным“ агентом Главного управления российского Генштаба.
Президент Литвы Гитанас Науседа неожиданно приехал в Киев, где принял участие в праздновании Дня Конституции Украины.
Незадолго до этого Науседа сообщил, что в ближайшее время Киеву будут переданы два ПЗРК норвежского производства NASAMS.
Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой.
Как рассказал украинский лидер на совместной пресс-конференции, речь на встрече шла о действиях ВСУ на фронте, подготовке к саммиту НАТО, евроинтеграции и украинской „формуле мира“.
По словам Зеленского, Украина понимает, что не может вступить в НАТО, пока на ее территории идет война, но Киев хочет получить от саммита НАТО сигнал, что после окончания войны страна может вступить в альянс. Также Украина хочет получить гарантии безопасности на период, пока страна не сможет вступить в НАТО.
Специальный посланник папы римского Франциска прибыл в Москву для переговоров с российским руководством о прекращении войны в Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил прибытие кардинала Маттео Дзуппи, сообщив, что переговоры с ним проведет помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.
Экс-прокурор Николаевской области Украины приговорен к пожизненному заключению за госизмену
Суд Одессы приговорил к пожизненному заключению бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа, обвинявшегося в госизмене, сообщает издание „Суспільне“.
Германа признали виновным в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
По данным следствия, он передавал России информацию о позициях украинских военных в Николаевской области, персональные данные военных и спасателей из Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также пароли для прохождения блокпостов и сведения об обстановке в регионе.