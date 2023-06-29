Еврокомиссия рекомендовала ввести в оборот цифровой евро

Согласно предложению Еврокомиссии, цифровой евро дополнит банкноты и монеты, став дополнительным платежным вариантом и позволяя осуществлять цифровые платежи в еврозоне с помощью широко признанных, дешевых, безопасных и долговечных публичных денег, сообщила Еврокомиссия в своем пресс-релизе.

Если предложение будет одобрено Европейским парламентом и Советом ЕС, будут созданы правовые рамки для введения цифрового евро, но окончательное решение по данному вопросу будет принимать Европейский центральный банк.

Предполагается, что цифровой евро, как и наличные деньги, будет доступен параллельно с существующими национальными и международными частными платежными инструментами, такими как платежные карты или приложения. Он будет действовать как цифровой кошелек, позволяя людям и предприятиям расплачиваться цифровым евро в любое время и в любом месте еврозоны.

Базовые услуги, связанные с использованием цифрового евро, предлагается оказывать физическим лицам бесплатно.

Предполагается, что торговые предприятия на всей территории еврозоны будут обязаны принимать цифровой евро, за исключением очень мелких торговых точек, для которых затраты на создание новой платежной инфраструктуры были бы непропорционально большими.