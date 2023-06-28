400 рабочих мест в будущем и 100 млн евро на строительство сейчас: в Нарве начали возводить новый завод(29)
Сегодня, 28 июня, рядом с Нарвой корпорация Neo Performance Materials начала строительство завода магнитов. Он будет находиться на площадке Кулгу Нарвского промышленного парка. Планируется, что первая очередь завода, которая должна быть готова к концу 2024 года, обеспечит регион 300-400 рабочими местами, а вторая очередь добавит еще примерно 800 вакансий.
На торжественную церемонию начала строительства в Нарву приехали CEO корпорации Neo Performance Materials Константин Караяннопулос и эстонский министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало. Гости Нарвы после торжественного запуска строительства посмотрели видеопоздравления, в том числе от президента Эстонии Алара Кариса и главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен, которая высоко оценила важность работы будущего завода для всего Европейского союза.
Днем руководитель корпорации, министр, а также Катри Райк, мэр Нарвы, и представитель EAS Каупо Реэде провели круглый стол с иностранными инвесторами.
Общая сумма инвестиций в новый завод NPM оценивается в 100 млн евро, из них 18,8 млн - это средства Фонда справедливого перехода. На данный момент это единственное промышленное предприятие, которое получило субсидию из этого фонда.
Завод магнитов будет обрабатывать редкоземельные металлы, которые производят в Силламяэ, на заводе редкоземельных металлов Silmet, также принадлежащем корпорации NPM. И если сейчас для создания магнитов продукция этого силламяэского завода отправляется в Китай и потом возращается в Европу, то с 2025 года обработка металлов будет проходить в Нарве.
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