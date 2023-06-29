ГОЛОСОВАНИЕ | Смотрите, как наши читатели отметили Яанов день! Кто выиграет мангал с пикник-корзиной — решать вам!
Даже не верится, что главные праздничные выходные эстонского лета — с шашлыками, вкуснейшей летней едой и, конечно же, праздничным настроением — позади. Накануне Яанова дня RusDelfi объявил фотоконкурс, трех победителей которого ждут прекрасные призы — портативные мангалы с пикник-корзиной. Наши читатели прислали свои фото и рассказы о том, как отмечают праздник, и теперь пришло время голосования!
1. Ольга Петрова
Добрый день.
Вот и пролетел Яани пяев 2023.
В этом году мы реализовали фантазии моего мужа — в праздновании!
Традиция нашей семьи в том что каждый год, 23 числа мы идем к городскому костру. Первый год просто посмотрели, потом взяли стулья и стол.. Потом стали добавлять разные ньюансы — типа наличие флагов и т.д. и т.п..
В этом году по инициативе моего мужа Валентина — мы начали готовиться к празднику уже зимой. Это заключалось в том что он мастерил венки из искуственных цветов. Потом он добавил букет, брошки и украсил мужкие головные уборы. конечно это всё далеко от идела и от оригинальных национальных костюмов — но для нас это давало больше праздничного настроения. Так же нашей семье и семьей дочери, мы договорились что бы в одежде присутствовали цвета эстонского флага. Что бы цветовая гмма наших одежд нас как бы объединяла.
К официальному началу праздника у нас стояли два походных стола и ряд стульев. Подняты 2 флага (эстонский и гриллера (это дань уважения тому что мой муж 20 лет отработал на кухне)) — на всей поляне были только 2 флага эстонии ( города и наш). Мы прикрепили броши, одели венки и мужчины одели головные уборы…
…И тут началось нечто. Этот праздник не только мы запомнили, но и многие кто находился на поляне…. К нам подходили знакомые, друзья и много чужих людей с одной просьбой — нельзя ли в этих венках сфотографироваться! Ни кто не получил отказа! Кто то сам фотографировался, но многих мы фотографировали — на их телефоны.
Честно сказать я не ожидала такой реакции людей и изначально смотрела с недоверием на эти венки. Но реакция людей — это было нечто! Я сбилась со счету сколько человек отпозировали с нашими венками. Праздник удался! Очень приятно что мы все — поднимали друг другу настроение!
У вас в правилах не указано что нельзя выставить коллаж и поэтому чтоб передать историю, объем и настроение - я пришла к такой фотографии. Конечно фотографии чужих людей я не могу включить, так как мы уважаем их права — но фотографий реально было много. Конечно многих Фотографий мы и не увидели, так как они фотографировались на свои телефоны.
Как сказала моя дочь — ТАМ ГДЕ МЫ — ТАМ ВЕСЕЛО И КРЕАТИВНО!
И ДА — ТАК И БЫЛО!
2. Диана Турыгина
Яанов день и длинные выходные, отличный повод выбраться с детьми на Чудское озеро. Это приятная суета, начиная от покупок в магазине, приготовления еды, заканчивая шикарным столом, и провести время перед костром до утра (кормя комариков🤣) 🌿😍
ПыСы. На фото танцующий костёр 😁
3. Богдан Мельник
В этот день мы обычно собираемся с друзьями и всей большой семьей. В этот раз мы были вместе с нашими друзьями из Украины с которыми очень сблизились.Практически всю ночь не спали и для наших друзей, кто-то был впервые в Эстонии, белые ночи поразили. Как обычно накрыли стол, жарили на огне в саду шашлык, гриль-колбаски. По легенде нужно прыгать через костёр и качаться на качелях и это мы тоже сделали,даже маленькие детишки прыгали. Дети были рады веселиться до поздна. Пикник в эту ночь прошел на ура. Детям даже не понадобилась сказка, когда ложились спать.
4. Юлиана и Дмитрий Корпачевы
Каждый год у нас есть традиция ходить на костёр, который организует город Маарду! Нас собирается большая компания, но в основном это родственники! Празднуем Яанов день очень весело и креативно! В этом году Валентин Петров собрал для нашей компании красивые венки , в которых мы все дружно фотографировались, что придавало празднику особую атмосферу!!
5. Мария Кудрявцева
У нас традиция Яанов день отмечать на Чудском озере с палатками и шашлыками моей семьёй и с семьёй сестры, остаёмся обычно на 2-3 дня, но в этом году нас подвели тем, что нельзя разжигать костры, делать барбекю, это очень было грустно, надеемся в следующем году нашу традицию не разрушат, поэтому праздновали на даче🙂
6. Юлия Мялк
Каждый год мы делаем костер на своем участке, и каждый раз стараемся креативить. Ну и всегда рады побороться за ваши призы! Сегодня к нам пришел Дедушка Мороз, видимо, не дождался Нового Года и пришел на запах шашлыка 😄.
7. Валентин Петров
Традиция в том что мы собираемся каждый год на поляне в Маарду. Там где проводят городской праздник. И собран большой костёр. Но.
Мы ставим свой стол, поднимаем свой флаг. Одноразовый гриль. Жарим колбаски. Закуски, немного алкоголя. Вокруг нас собирается компания из знакомых и родственников. В 22 году, от соседней компании, один эстоноземелец - отстоял пол часа перед нашим флагом - отдавая честь. Ему очень польстило что русскоговорящая компания подняла эстонский флаг. Так же проходящие мимо люди подходят и спрашивают что значит второй флаг- там надпись: прирожденный грилер😉👍
В этом году будет круче. Мы сделали венки, подготовили шляпки и одежки - с намеком на национальный стиль.......😂😂😂
Поднимаем „планку“ выше!
8. Алексей Яковлев
9. Светлана
10. Алексей Петров
Здравствуйте. Расскажу о своём янове дне. Начну с того, что празднуем всегда всей семьёй я, жена и 4 детей. В этот раз в связи с запретом гриля на природе пришлось планы скорректировать. 23 июня в обед начал делать шашлыки разного маренада у себя дома(мы живём в частном доме) чтобы вечером взять их с собой на природу. С местом дислокации определились быстро. Это мууга, так как недалеко от дома, плюс костёр и хорошая музыка. Выступали там meie mees!!! Отлично провели время, дети довольны, мы тоже. Всё сыты и даже осталось на следующий день. Одним словом праздник удался!
Посылаю фото с мест событий)