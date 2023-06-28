ВИДЕО | Уроженец Нарвы об игре в Чехии: весь тренировочный процесс на чешском, но мне очень помогает русский язык

Полузащитник сборной Эстонии и чешского клуба „Словацко“ Власий Синявский в интервью „IdaRepost“ рассказал о сборной Эстонии, об эстонском языке и книгах, а также дал совет для начинающих футболистов и для тех, кто хочет добиться успеха в своем деле.