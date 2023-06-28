Футбол
28.06.2023, 17:54

ВИДЕО | Уроженец Нарвы об игре в Чехии: весь тренировочный процесс на чешском, но мне очень помогает русский язык

 
Полузащитник сборной Эстонии и чешского клуба „Словацко“ Власий Синявский (номер 8
Полузащитник сборной Эстонии и чешского клуба „Словацко“ Власий Синявский (номер 8
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Полузащитник сборной Эстонии и чешского клуба „Словацко“ Власий Синявский в интервью „IdaRepost“ рассказал о сборной Эстонии, об эстонском языке и книгах, а также дал совет для начинающих футболистов и для тех, кто хочет добиться успеха в своем деле.

Власий Синявский - эстонский футболист, полузащитник чешского клуба „Словацко“ и национальной сборной Эстонии. Власий родом из Нарвы.

Футболом начал заниматься в юношеской команде нарвского „Транса“. Именно за этот клуб Синявский дебютировал в Высшей лиге чемпионата Эстонии. Затем талантливый полузащитник выступал за лидеров местного футбола — „Нымме Калью“ и „Флору“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии