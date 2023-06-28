Правда ли, что Байден назвал себя самым пророссийским президентом в истории США?
В середине июня 2023 года русскоязычный сегмент Сети обошёл видеоролик, на котором 46-й президент США делает довольно неожиданное заявление. Мы проверили подлинность этой съёмки.
На 19-секундном видео можно увидеть фрагмент выступления Джо Байдена — судя по плакатам, прошедшего в рамках его кампании по переизбранию. Закадровый перевод его слов таков: „Я горжусь тем, что являюсь самым пророссийским президентом в американской истории. Я обещал тебе, что так и сделаю. Но вот чем я действительно горжусь на самом деле, чем я действительно горжусь, так это тем, что меня переизбрали самым пророссийским президентом в исто…“
С комментариями в духе „Байден сломался“ этот фрагмент обошёл многие социальные сети — Twitter, Facebook, „ВКонтакте», YouTube. Особенное распространение новость получила в Telegram — видео поделились, в частности, в каналах „Наблюдатель» (237 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Правдивости» (216 000), „Путин в Telegram» (216 000), „Дядя Слава» (169 000), „Пуля» (150 000), „Скотт Риттер в Telegram» (143 000) и „Спецоперация Z» (78 000).
25 апреля 2023 года Джо Байден официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах в 2024 году. Немаловажную роль в этой кампании играет взаимодействие с американскими профсоюзами — в прошлом политическая активность Байдена в этом направлении даже принесла ему прозвище Union Joe (Профсоюзный Джо).
Свою предыдущую президентскую кампанию Байден начал в Городе стали — Питтсбурге. В этот раз первая масштабная встреча с потенциальными избирателями состоялась 17 июня в Филадельфии, на мероприятии, организованном AFL-CIO. Эта федерация 60 профсоюзов, которая объединяет 12,5 млн рабочих, поддержала кандидатуры действующего главы государства и вице-президента Камалы Харрис в преддверии выборов 2024 года.
Стенограмма выступления Байдена в Филадельфии выложена на сайте Белого дома, а видеозапись можно увидеть на официальном канале AFL-CIO на YouTube. Как следует из них, вся речь действующего президента была посвящена исключительно американским рабочим и экономике страны — он не говорил ничего по поводу России и других внешнеполитических тем.
Во время своего выступления Байден заявил (10:45): „Как вам известно, в этой стране много политиков, которые не могут произнести слово „профсоюз“. Но вы знаете, что я не один из них. И горжусь тем, что произношу это слово. Я горжусь тем, что являюсь самым пропрофсоюзным президентом в американской истории. Я обещал вам, что буду им. Но чем я по-настоящему горжусь, так это тем, что собираюсь переизбраться в качестве самого профсоюзного президента в истории“. О своём стремлении стать самым пропрофсоюзным президентом в американской истории политик говорил и в предыдущие годы.
Если сравнить два видео — профсоюзное и распространившееся по соцсетям, — то можно убедиться: это один и тот же эпизод выступления Байдена в Филадельфии. Однако автор вирусного ролика перевёл на русский слово pro-union не как „пропрофсоюзный“, а как „пророссийский“, что совершенно некорректно и не может быть простой случайностью — ведь слово union совсем не похоже на Russian. Также налицо некоторые грамматические ошибки (например, перевод английского местоимения you как „ты“, хотя по контексту требуется „вы“).
Отметим, что реакция авторов ролика была достаточно быстрой — выступление Байдена завершилось 17 июня в 21:11 по московскому времени, а видео с русским дубляжом появилось уже в 21:39 в Telegram-канале „Рупост». В другом прокремлёвском канале, „Путин в Telegram», тот же ролик был размещён в 22:00, однако метаданные свидетельствуют, что его загрузили в Telegram ещё в 21:38:58, на 22 секунды раньше, чем видео от „Рупоста». Два видеофрагмента различаются только водяным знаком и, по-видимому, происходят из одного общего источника — возможно, даже не открытого. По крайней мере, это два самых ранних известных „Проверено“ случая загрузки видео с этим закадровым переводом в Telegram.
Итог: Фейк