Правда ли, что Байден назвал себя самым пророссийским президентом в истории США?

25 апреля 2023 года Джо Байден официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах в 2024 году. Немаловажную роль в этой кампании играет взаимодействие с американскими профсоюзами — в прошлом политическая активность Байдена в этом направлении даже принесла ему прозвище Union Joe (Профсоюзный Джо).

Свою предыдущую президентскую кампанию Байден начал в Городе стали — Питтсбурге. В этот раз первая масштабная встреча с потенциальными избирателями состоялась 17 июня в Филадельфии, на мероприятии, организованном AFL-CIO. Эта федерация 60 профсоюзов, которая объединяет 12,5 млн рабочих, поддержала кандидатуры действующего главы государства и вице-президента Камалы Харрис в преддверии выборов 2024 года.

Стенограмма выступления Байдена в Филадельфии выложена на сайте Белого дома, а видеозапись можно увидеть на официальном канале AFL-CIO на YouTube. Как следует из них, вся речь действующего президента была посвящена исключительно американским рабочим и экономике страны — он не говорил ничего по поводу России и других внешнеполитических тем.