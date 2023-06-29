Не забывайте о себе в летнюю жару: смарт-часы для контроля здоровья

Узнайте больше за одну минуту

Своевременная забота о здоровье очень важна, и в наши дни есть возможность следить за различными медицинскими параметрами в реальном времени. Смарт-часы уже давно помогают в решении этих задач, но сейчас за одну минуту можно проверить целых семь показателей, важных для здоровья и хорошего самочувствия, чтобы быстро и без особых сложностей определить состояние здоровья.

„Новая функция будет особенно полезна тем, кто постоянно торопится, но хочет как можно больше знать о своем здоровье. Новые смарт-часы Huawei Watch 4 Pro предоставляют обзор семи показателей здоровья за одну минуту, делая электрокардиограмму (ЭКГ) владельца устройства, фиксируя частоту сердечных сокращений и насыщение крови кислородом (SpO 2 ), измеряя уровень стресса, температуру кожи, эластичность артерий, а также проводя очень важную проверку дыхания, помогающую определить объем легких. Всего за одну минуту устройство показывает подробную информацию прямо на экране смарт-часов или в приложении Huawei Health. Таким образом, если у владельца смарт-часов есть основания подозревать ухудшение самочувствия, можно быстро проверить семь важных для здоровья критериев и предпринять необходимые действия для улучшения состояния здоровья“, – описывает эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Эстония Екатерина Мишина.

Отдыхайте, а смарт-часы сообщат о самом важном

Лето – это время, когда хочется все успеть: вовремя выполнить рабочие обязанности, хорошо отдохнуть, провести время с близкими и еще как следует загореть. Поэтому летние радости нередко затмевают такие важные дела, как своевременный прием пищи, употребление достаточного количества воды и физическую активность.