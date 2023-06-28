"Все плохое сваливают на цыган". В Таллинне выходит фильм „МРТ“

Новый фильм Кристиана Мунджиу („Хор пожарных“, „4 месяца, 3 недели и 2 дня“, „Выпускной“) говорит о явлении, прочно вошедшем в нашу жизнь с размыванием глобальных границ, с проникновением на до этого этнически чистые (условно) территории людей других рас, культур и вероисповеданий – о ксенофобии.

Маттиас – румынский гастарбайтер в Германии – в самом дебюте фильма выходит из себя, когда один из коллег называет его „цыганом“. Как выясняется позже, это в его краях является страшным оскорблением, потому что всё плохое, что происходит в округе, местные жители сваливают на цыган. Они воруют, без спроса захватывают чужие дома, насилуют гусей и ходят по лесу в медвежьих шкурах. Маттиас вступает с коллегой в физический конфликт, и, опасаясь последствий, бежит домой.

А дома ужас и кошмар. Местное посёлкообразующее предприятие – пекарня – из-за острой нехватки рабочих рук берёт на работу двух, а затем ещё одного иммигранта, вовсе уж из экзотической для местных страны – из Шри-Ланки, что для ксенофобски настроенной общины оказывается куда как хуже, чем изгнанные цыгане. Своеобразия ситуации добавляет то обстоятельство, что эта часть Румынии – регион, где преобладают этнические венгры, этакая румынская Ида-Вирумаа. И вроде бы эти самые венгры должны бы, чисто теоретически, чувствовать солидарность с приехавшими издалека новыми румынскими ланкийцами, но куда там.

В деревне начинается целое протестное движение, направленное на изгнание несчастных ланкийцев из этого населённого пункта. Причины – всё те же, „они трогают руками наш хлеб“, „они отнимают наши рабочие места“ (особенно интересная штука, потому что до того, как взять на работу иммигрантов пекарня вывешивала объявление о найме среди местного населения, но местное население, как это за ним водится, решило, что лучше будет жить на пособие по безработице, чем пойдёт работать за „такие гроши“), насилие над гусями.