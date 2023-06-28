"Все плохое сваливают на цыган". В Таллинне выходит фильм „МРТ“(1)
Кинокритик и писатель П.И.Филимонов посмотрел свежий фильм румынского режиссера Кристиана Мунджиу „МРТ“/“R.M.N.“, который вышел в прокат в Эстонии, и поделился своими впечатлениями от картины.
Новый фильм Кристиана Мунджиу („Хор пожарных“, „4 месяца, 3 недели и 2 дня“, „Выпускной“) говорит о явлении, прочно вошедшем в нашу жизнь с размыванием глобальных границ, с проникновением на до этого этнически чистые (условно) территории людей других рас, культур и вероисповеданий – о ксенофобии.
Маттиас – румынский гастарбайтер в Германии – в самом дебюте фильма выходит из себя, когда один из коллег называет его „цыганом“. Как выясняется позже, это в его краях является страшным оскорблением, потому что всё плохое, что происходит в округе, местные жители сваливают на цыган. Они воруют, без спроса захватывают чужие дома, насилуют гусей и ходят по лесу в медвежьих шкурах. Маттиас вступает с коллегой в физический конфликт, и, опасаясь последствий, бежит домой.
А дома ужас и кошмар. Местное посёлкообразующее предприятие – пекарня – из-за острой нехватки рабочих рук берёт на работу двух, а затем ещё одного иммигранта, вовсе уж из экзотической для местных страны – из Шри-Ланки, что для ксенофобски настроенной общины оказывается куда как хуже, чем изгнанные цыгане. Своеобразия ситуации добавляет то обстоятельство, что эта часть Румынии – регион, где преобладают этнические венгры, этакая румынская Ида-Вирумаа. И вроде бы эти самые венгры должны бы, чисто теоретически, чувствовать солидарность с приехавшими издалека новыми румынскими ланкийцами, но куда там.
В деревне начинается целое протестное движение, направленное на изгнание несчастных ланкийцев из этого населённого пункта. Причины – всё те же, „они трогают руками наш хлеб“, „они отнимают наши рабочие места“ (особенно интересная штука, потому что до того, как взять на работу иммигрантов пекарня вывешивала объявление о найме среди местного населения, но местное население, как это за ним водится, решило, что лучше будет жить на пособие по безработице, чем пойдёт работать за „такие гроши“), насилие над гусями.
У когда-то жутко известного в СССР датского коммуниста и карикатуриста Херлуфа Бидструпа был такой маленький стрип, где на первой картинке начальник орал на подчинённого, на второй этот подчинённый приходил домой и орал уже жену, и так далее, вплоть до маленького мальчика, который на предпоследней картинке пинал совсем уж безответную собачку. Правда, на последней эта собачка кусала за широкую задницу начальника с первой картинки, замыкая тем самым круг и внося нотку юмора в умело выполненные рисунки коммуниста.
Мунджиу круга не замыкает. Мунджиу – вообще довольно безэмоциональный парень, он наблюдает и фиксирует. Фиксирует лицемерие и двойные стандарты своих сограждан, фиксирует размывание ценностей и сползание с людей тех гуманистических налётов, которыми они стараются прикрываться при первом знакомстве. Всё, что мы и так знаем. От чего хуже ни фильм, ни констатация Мунджиу не становятся. Нет ничего особенно прекрасного в этом биологическом виде, но если будет найдено хотя бы пятьдесят праведников – или сколько там торговал Лот у господа – то, может, и устоит Содом.