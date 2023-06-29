Хирург предупреждает: эти четыре травмы в летние месяцы встречаются чаще всего!

Никогда и ни в коем случае не прыгайте в воду просто так, веселья ради!

Летом людей тянет к водоемам, чтобы провести время на берегу, или поплавать на лодке или самостоятельно. Неудивительно, что в речной, озерной или морской воде оказываются как хорошие пловцы, так и те, кто совершенно не умеет плавать. При этом некоторые люди просто стараются прыгнуть в воду при каждой возможности – в худшем случае головой вперед.

„Один молодой человек пришел ко мне на прием после того, как он прыгнул в воду головой вперед, – рассказывает об одном из многочисленных случаев перелома шеи спинальный хирург клиники ORTO Klīnika Артис Гулбис. – Вместе с ним пришли пара десятков человек: друзья, знакомые и родственники. Все очень переживали и сочувствовали. После операции выяснилось, что этот молодой человек больше никогда не сможет ходить. Неделю он провел в реанимации, и из всех знакомых его там навещали только трое или четверо родственников. Затем молодому человеку пришлось провести еще несколько недель в больнице, и в конце концов он остался совсем один. Никому не нужный. Парализованный. И как многие другие люди, получившие травму позвоночника после прыжка в озеро, карьер или реку, юноша снова и снова прокручивал в голове тот момент – несколько миллисекунд от рокового прыжка. Страшное осознание того, что он не должен был этого делать. Не должен был прыгать…“

Шея – это очень хрупкая часть тела, которая не защищена ни ребрами, ни крупными костями. В результате несчастного случая или удара человек может не сломать себе шею, однако все равно получить повреждения связок спинного мозга, разрывы, вывихи, переломы позвоночника и травмы спинного мозга.