Хирург предупреждает: эти четыре травмы в летние месяцы встречаются чаще всего!
Яркое, солнечное и теплое лето, к сожалению, нередко сопровождается как более серьезными, так и мелкими несчастными случаями и травмами. При некоторых травмах достаточно просто пластыря, однако немало несчастных случаев могут привести к травмам, способным остаться с человеком на всю жизнь. Но какие четыре травмы случаются в летние месяцы чаще всего?
Никогда и ни в коем случае не прыгайте в воду просто так, веселья ради!
Летом людей тянет к водоемам, чтобы провести время на берегу, или поплавать на лодке или самостоятельно. Неудивительно, что в речной, озерной или морской воде оказываются как хорошие пловцы, так и те, кто совершенно не умеет плавать. При этом некоторые люди просто стараются прыгнуть в воду при каждой возможности – в худшем случае головой вперед.
„Один молодой человек пришел ко мне на прием после того, как он прыгнул в воду головой вперед, – рассказывает об одном из многочисленных случаев перелома шеи спинальный хирург клиники ORTO Klīnika Артис Гулбис. – Вместе с ним пришли пара десятков человек: друзья, знакомые и родственники. Все очень переживали и сочувствовали. После операции выяснилось, что этот молодой человек больше никогда не сможет ходить. Неделю он провел в реанимации, и из всех знакомых его там навещали только трое или четверо родственников. Затем молодому человеку пришлось провести еще несколько недель в больнице, и в конце концов он остался совсем один. Никому не нужный. Парализованный. И как многие другие люди, получившие травму позвоночника после прыжка в озеро, карьер или реку, юноша снова и снова прокручивал в голове тот момент – несколько миллисекунд от рокового прыжка. Страшное осознание того, что он не должен был этого делать. Не должен был прыгать…“
Шея – это очень хрупкая часть тела, которая не защищена ни ребрами, ни крупными костями. В результате несчастного случая или удара человек может не сломать себе шею, однако все равно получить повреждения связок спинного мозга, разрывы, вывихи, переломы позвоночника и травмы спинного мозга.
В большинстве случаев, если человек при прыжке в воду ударится головой о камень, ветку или дно водоема, он не доплывет обратно до берега. Удар часто вызывает потерю сознания и столь же часто паралич частей тела вследствие травмы спинного мозга. Если вы увидели, что человек прыгнул в воду и не всплыл на поверхность, необходимо немедленно приступить к его спасению. В такой момент нет никакого смысла беспокоиться об усугублении травмы. Вытащив пострадавшего, его желательно уложить, но не прямо на землю или песок, а на полотенце, простыню или одеяло, так как по прибытии скорой помощи пострадавшего нужно будет снова перемещать.
Даже если человек не дышит, не переворачивайте его на бок и не заставляйте сесть, чтобы он мог откашлять воду. Лучше всего горизонтальное или лежачее положение. Искусственное дыхание „рот в рот“ и массаж сердца также нужно выполнять, не двигая тело или голову пострадавшего из стороны в сторону. При таких несчастных случаях необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Если повреждение позвоночника критическое, спинной мозг поврежден не полностью и не наступил паралич, операцию необходимо выполнить в течение 2–8 часов.
Переломы руки и ключицы
Многие летние занятия, такие как езда на велосипеде, роликовых коньках или самокате, а также игры с мячом, например, волейбол, футбол или баскетбол, сопряжены с риском падения. Когда люди падают, они интуитивно пытаются вытянуть руку, чтобы смягчить падение, однако это может привести к повреждению или даже перелому руки.
При подозрении на перелом руки или другие переломы следует обратиться в ближайшее отделение неотложной помощи, или к травматологу или ортопеду. Переломы не всегда болезненны, они могут не вызывать отека и не быть так же заметны, как открытый перелом. Падение или удар может привести лишь к трещине в кости, которую трудно увидеть даже на рентгеновском снимке. „Врач, занимающийся травмой пациента, всегда должен учитывать возможность перелома и оценить, нуждается ли кость в дальнейшем обследовании для определения окончательного диагноза“, – объясняет доктор Передистийс. Иногда при подозрении на повреждение кости выполняется компьютерная томография или МРТ (магнитно-резонансная томография). „Перелом – это не мелочь. Помимо перелома самой кости, повреждаются и все окружающие мягкие ткани, мышцы и связки. Незамеченный и невылеченный перелом заживает дольше, вызывает длительную боль и дискомфорт, а в случае неправильного заживления может привести к постоянному ограничению движений“, – предупреждает травматолог и ортопед.
Если кость не сломана, но травмированная область болит и на ней образовался кровоподтек, помогут холодные компрессы. Каждые несколько часов к кровоподтеку на 8–10 минут можно прикладывать кубики льда, завернутые в ткань. Ушиб вызывает боль, потому что в травмированном месте возникает воспаление. Однако это не плохо – именно так происходит заживление.
Летняя „классика“ – царапины, синяки и мелкие раны
Хорошо известно, что беда никогда не предупреждает о своем приходе. Летом это особенно актуально, ведь люди более активны и вовсю наслаждаются солнечной погодой. Мелкие травмы, порезы или ушибы могут возникнуть и в совершенно обычных ситуациях, таких как работа в саду, приготовление гриля или ходьба босиком. Для обработки небольших ран многие используют йод, зеленку или перекись водорода. Однако, по словам Андрейса Передистийса, травматолога и ортопеда клиники ORTO Klīnika, делать этого не стоит. „С момента повреждения кожи и подкожной поверхности в области повреждения начинают накапливаться тромбоциты, то есть специальные способствующие свертыванию крови клетки, которые отвечают за процесс заживления. При очищении раны едкими веществами мы вымываем тромбоциты и продлеваем процесс заживления раны“, – объясняет доктор Передистийс.
Если в ране есть грязь, ее следует смыть под прохладной проточной водой. Затем рану необходимо высушить и закрыть пластырем или специальными тонкими полосками Steri-Strip, предназначенными для сведения краев раны. К сильно кровоточащей ране рекомендуется приложить тампон для раны или кусок ваты и туго зажать на 3–5 минут. За это время кровотечение остановится, за исключением случаев, когда были повреждены крупные кровеносные сосуды. Пластырь накладывается на рану после остановки кровотечения.
Боль в коленях – одна из проблем водителей автомобилей
Летом люди часто предпринимают дальние поездки на автомобиле – на другой конец страны, в соседние страны или еще дальше. Водители, долго удерживавшие ногу на педали газа, нередко ощущают боль в правом коленном суставе, причем неприятное ощущение сопровождает их еще несколько дней после поездки. Вождение автомобиля является одним из классических видов деятельности, вызывающих болевой синдром в передней части коленного сустава. Помимо водителей, она возникает у людей самых разных профессий, возрастов, пола и физических возможностей в ситуациях, когда они равномерно нагружают свои коленные суставы в течение длительного периода времени.
Боль в колене можно облегчить, наложив на коленный сустав прохладный компресс, который необходимо держать в течение 20 минут. Делать это нужно каждые два часа. Чтобы избавиться от боли, можно купить в аптеке обезболивающие, или же воспользоваться бандажом для колена.
При планировании более длительной поездки для предотвращения боли можно использовать коленный ортез или бандаж. Они оба поддерживают переднюю часть коленного сустава и уменьшают боль. Однако следует помнить, что это лишь временные решения, которые при длительном применении вызывают чрезмерную мышечную слабость и могут усугубить проблему. Долгосрочную проблему можно решить с помощью лечебной физкультуры, направленной на балансирование мышечной силы.