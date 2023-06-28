RUSDELFI В УКРАИНЕ | Пластическая хирургия в Одессе: военнослужащих буквально заново собирают на 3D принтере

На боевых травмах лица Василий Рыбак специализируется уже 18 лет. У него много громких титулов: кандидат медицинских наук, Президент Всеукраинской ассоциации челюстно-лицевой хирургии. Входит в группу экспертов Министерства здравоохранения Украины по челюстно-лицевой хирургии.

Говорит, что до войны это были повреждения на охоте и рыбалке в ДТП. Поэтому у него огромный опыт лечения таких пациентов. Во время войны иногда он проводит по 2-3 операции в день. Опыт такого хирурга очень востребован в период, когда каждый день войны несет новые потери.