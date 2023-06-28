28.06.2023, 18:11
RUSDELFI В УКРАИНЕ | Пластическая хирургия в Одессе: военнослужащих буквально заново собирают на 3D принтере
ФОТО: Delfi Meedia
В Одессе работает пластический хирург Василий Рыбак, который делает уникальные операции. Военнослужащих с тяжелыми ранениями возвращают к нормальной жизни, их буквально заново собирают на 3D принтере. Из титана печатаются челюсти, орбиты, глаза, черепа, после чего военнослужащие даже могут вернуться на фронт.
На боевых травмах лица Василий Рыбак специализируется уже 18 лет. У него много громких титулов: кандидат медицинских наук, Президент Всеукраинской ассоциации челюстно-лицевой хирургии. Входит в группу экспертов Министерства здравоохранения Украины по челюстно-лицевой хирургии.