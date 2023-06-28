Стал известен окончательный состав групп на чемпионат мира по хоккею — 2024, который пройдет в Чехии

Международная федерация хоккея утвердила состав групп на чемпионат мира 2024 года, сообщает пресс‑служба организации.

Чемпионат мира пройдёт весной 2024 года в чешских городах Прага и Острава.

Отметим, что сразу после окончания ЧМ-2023 ИИХФ выложила предварительный состав групп на ЧМ-2024. От окончательного он отличался лишь положениями сборных США и Канады, которые в итоге было решено поменять группами.

Билеты на Чемпионат мира по хоккею 2024 года поступят в продажу в октябре. Как и в прошлом, с самого начала будут доступны только ежедневные пакеты билетов на две или три игры в конкретный игровой день в Праге или Остраве. „В настоящее время мы интенсивно работаем над окончательной ценовой политикой, но уже сейчас можно сказать, что дневные пакеты первой категории будут стоить от 2 000 до 5 000 крон (примерно 85-215 евро), а второй - от 1 500 до 4 500 крон (примерно 65-190 евро).

В „Прага-Арене“ в рамках второй ценовой категории запланирован четвертый этаж. На обеих аренах мы также предложим третью ценовую категорию в диапазоне от 1 000 до 3 000 чешских крон (около 40-125 евро), которая будет соответствовать самым высоким рядам на аренах“, — сказал о ценах на билеты Петр Бржиза, президент Организационного комитета Чешской хоккейной ассоциации по проведению ЧМ ИИХФ 2024 года.

Напомним, золотые медали чемпионата мира — 2023 выиграла сборная Канады, серебро — у сборной Германии, бронза — у национальной команды Латвии.

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