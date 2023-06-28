ПАМЯТКА ДЛЯ ГОСТЕЙ | Начальник охраны Праздника танца: „Безопасность праздника обеспечиваем мы все!“
За безопасность участников и зрителей XIII Молодежного праздника танца, который состоится 30 июня – 1 июля, отвечают охранники G4S, которых можно узнать по одежде с соответствующим логотипом. Для того чтобы Праздник танца прошел для всех не только безопасно, но и с удобством, рекомендуем посетителям мероприятия руководствоваться составленной для них памяткой.
По словам начальника охраны G4S Кристийны Ээльмаа, подготовка к празднику идет полным ходом. „В этом году Праздник танца будут охранять около ста охранников. Мы делаем все возможное, чтобы участники праздника чувствовали себя в безопасности и на центральном стадионе „Калев“, и на репетиционных площадках, и на Празднике народной музыки и чтобы праздник прошел спокойно“, – сообщила Ээльмаа и добавила, что хотя главную работу по обеспечению безопасности выполняют охранники, внести свой вклад в безопасность мероприятия могут и сами посетители: например, соблюдая на празднике правила. „Проблемой на крупных мероприятиях часто становятся зонты: с ними на праздник не пускают. И нередко это вызывает недовольство. Погода в Эстонии непредсказуема, однако вместо зонта просим взять с собой дождевик, ведь, в отличие от зонта, он никому не закрывает обзор“, – привела Ээльмаа пример, как каждый посетитель может способствовать тому, чтобы праздник прошел без проблем.
Для того чтобы мероприятие было безопасным и прошло без помех, советуем прочитать памятку посетителю:
● Приходите на праздник налегке: с собой достаточно взять кошелек, удостоверяющий личность документ, телефон и при необходимости – дождевик. Так вам будет намного удобнее передвигаться среди большого количества людей, а риск потери вещей будет меньше.
● Следите за своими вещами. В толпе вещи чаще всего пропадают из рюкзаков и задних карманов.
● Чтобы не закрывать обзор себе и другим, просим оставить дома зонты и вместо них приобрести одноразовый дождевик.
● Приближаясь к пункту проверки билетов, заранее достаньте билет: в таком случае и вы, и другие зрители попадут на праздник быстрее. Не выбрасывайте билет до конца мероприятия!
● На концерты и представления не пускают людей с явными признаками опьянения, а также тех, кто мешает другим посетителям. С алкоголем и стеклотарой на праздник не пускают!
Если вы приедете на праздник на автомобиле:
● Напоминаем автомобилистам, что во время Праздника песни и танца нагрузка на движение в центре города выше, чем обычно, и найти парковочное место сложнее, поэтому советуем воспользоваться общественным или немоторизированным транспортом.
● Рекомендуем приехать на праздник заранее и продумать возможные места парковки.
● Не оставляйте в машине на видном месте ценные вещи, которые могут привлечь воров. В таком случае вы можете быть уверены, что ваш автомобиль будет в таком же состоянии, в каком вы его оставили, приехав на мероприятие.
Советы по безопасности для посетителей с детьми:
● Оденьте ребенка в удобную одежду по погоде – желательно яркую, чтобы его было легче найти в толпе.
● Советуем положить ребенку в карман карточку с контактными данными родителей или написать на руке ребенка водостойким маркером номера телефонов родителей. В суматохе ребенок может забыть даже выученные наизусть телефонные номера – написанный на руке номер поможет найти родителей, если ребенок потеряется.
● Научите детей, что, потерявшись в многолюдном месте, надо обратиться за помощью к полицейскому или охраннику. Побудите ребенка просить помощи у людей в форме. Придя в многолюдное место, покажите ему работников службы безопасности или полиции, чтобы ребенок знал, к кому обращаться.
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