Новости Эстонии
28.06.2023, 16:27

ПАМЯТКА ДЛЯ ГОСТЕЙ | Начальник охраны Праздника танца: „Безопасность праздника обеспечиваем мы все!“

 
Пресс-конференция ХIII Молодежного Праздника песни и танца.
Пресс-конференция ХIII Молодежного Праздника песни и танца.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

За безопасность участников и зрителей XIII Молодежного праздника танца, который состоится 30 июня – 1 июля, отвечают охранники G4S, которых можно узнать по одежде с соответствующим логотипом. Для того чтобы Праздник танца прошел для всех не только безопасно, но и с удобством, рекомендуем посетителям мероприятия руководствоваться составленной для них памяткой.

По словам начальника охраны G4S Кристийны Ээльмаа, подготовка к празднику идет полным ходом. „В этом году Праздник танца будут охранять около ста охранников. Мы делаем все возможное, чтобы участники праздника чувствовали себя в безопасности и на центральном стадионе „Калев“, и на репетиционных площадках, и на Празднике народной музыки и чтобы праздник прошел спокойно“, – сообщила Ээльмаа и добавила, что хотя главную работу по обеспечению безопасности выполняют охранники, внести свой вклад в безопасность мероприятия могут и сами посетители: например, соблюдая на празднике правила. „Проблемой на крупных мероприятиях часто становятся зонты: с ними на праздник не пускают. И нередко это вызывает недовольство. Погода в Эстонии непредсказуема, однако вместо зонта просим взять с собой дождевик, ведь, в отличие от зонта, он никому не закрывает обзор“, – привела Ээльмаа пример, как каждый посетитель может способствовать тому, чтобы праздник прошел без проблем.

Для того чтобы мероприятие было безопасным и прошло без помех, советуем прочитать памятку посетителю:

● Приходите на праздник налегке: с собой достаточно взять кошелек, удостоверяющий личность документ, телефон и при необходимости – дождевик. Так вам будет намного удобнее передвигаться среди большого количества людей, а риск потери вещей будет меньше.

● Следите за своими вещами. В толпе вещи чаще всего пропадают из рюкзаков и задних карманов.

● Чтобы не закрывать обзор себе и другим, просим оставить дома зонты и вместо них приобрести одноразовый дождевик.

● Приближаясь к пункту проверки билетов, заранее достаньте билет: в таком случае и вы, и другие зрители попадут на праздник быстрее. Не выбрасывайте билет до конца мероприятия!

● На концерты и представления не пускают людей с явными признаками опьянения, а также тех, кто мешает другим посетителям. С алкоголем и стеклотарой на праздник не пускают!

Если вы приедете на праздник на автомобиле:

● Напоминаем автомобилистам, что во время Праздника песни и танца нагрузка на движение в центре города выше, чем обычно, и найти парковочное место сложнее, поэтому советуем воспользоваться общественным или немоторизированным транспортом.

● Рекомендуем приехать на праздник заранее и продумать возможные места парковки.

● Не оставляйте в машине на видном месте ценные вещи, которые могут привлечь воров. В таком случае вы можете быть уверены, что ваш автомобиль будет в таком же состоянии, в каком вы его оставили, приехав на мероприятие.

Советы по безопасности для посетителей с детьми:

● Оденьте ребенка в удобную одежду по погоде – желательно яркую, чтобы его было легче найти в толпе.

● Советуем положить ребенку в карман карточку с контактными данными родителей или написать на руке ребенка водостойким маркером номера телефонов родителей. В суматохе ребенок может забыть даже выученные наизусть телефонные номера – написанный на руке номер поможет найти родителей, если ребенок потеряется.

● Научите детей, что, потерявшись в многолюдном месте, надо обратиться за помощью к полицейскому или охраннику. Побудите ребенка просить помощи у людей в форме. Придя в многолюдное место, покажите ему работников службы безопасности или полиции, чтобы ребенок знал, к кому обращаться.

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