ПАМЯТКА ДЛЯ ГОСТЕЙ | Начальник охраны Праздника танца: „Безопасность праздника обеспечиваем мы все!“

По словам начальника охраны G4S Кристийны Ээльмаа, подготовка к празднику идет полным ходом. „В этом году Праздник танца будут охранять около ста охранников. Мы делаем все возможное, чтобы участники праздника чувствовали себя в безопасности и на центральном стадионе „Калев“, и на репетиционных площадках, и на Празднике народной музыки и чтобы праздник прошел спокойно“, – сообщила Ээльмаа и добавила, что хотя главную работу по обеспечению безопасности выполняют охранники, внести свой вклад в безопасность мероприятия могут и сами посетители: например, соблюдая на празднике правила. „Проблемой на крупных мероприятиях часто становятся зонты: с ними на праздник не пускают. И нередко это вызывает недовольство. Погода в Эстонии непредсказуема, однако вместо зонта просим взять с собой дождевик, ведь, в отличие от зонта, он никому не закрывает обзор“, – привела Ээльмаа пример, как каждый посетитель может способствовать тому, чтобы праздник прошел без проблем.

Для того чтобы мероприятие было безопасным и прошло без помех, советуем прочитать памятку посетителю:

● Приходите на праздник налегке: с собой достаточно взять кошелек, удостоверяющий личность документ, телефон и при необходимости – дождевик. Так вам будет намного удобнее передвигаться среди большого количества людей, а риск потери вещей будет меньше.

● Следите за своими вещами. В толпе вещи чаще всего пропадают из рюкзаков и задних карманов.

● Чтобы не закрывать обзор себе и другим, просим оставить дома зонты и вместо них приобрести одноразовый дождевик.

● Приближаясь к пункту проверки билетов, заранее достаньте билет: в таком случае и вы, и другие зрители попадут на праздник быстрее. Не выбрасывайте билет до конца мероприятия!

● На концерты и представления не пускают людей с явными признаками опьянения, а также тех, кто мешает другим посетителям. С алкоголем и стеклотарой на праздник не пускают!

Если вы приедете на праздник на автомобиле: