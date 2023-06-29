5 рекомендаций для передвижения по Таллинну во время Праздника песни и танца(7)
Уже в это воскресенье в столицу прибыли первые участники Праздника танца, а вскоре еще певцы и музыканты – всего в столице соберется более 30 000 участников Праздника. Яан Вилль – проектный руководитель предприятия Ühisteenused, отвечающего за организацию безопасного движения во время XIII Молодежного праздника песни и танца – делится рекомендациями, которые стоит учитывать при поездках по городу и на концерты в течение всей недели Праздника.
Молодежный праздник песни и танца „Püha on maa“ охватит таллиннские улицы от района Кассисаба до Пирита теэ. „Для обеспечения безопасности как участников, так и зрителей, мы помогаем в организации городского движения на этих участках в период проведения Праздника, в связи с чем уже с сегодняшнего дня просим всех участников дорожного движения планировать свой маршрут заблаговременно и быть предельно внимательными при передвижении по Таллинну“, - сказал Вилль.
Чтобы изменения в движении не омрачили праздничное настроение, и чтобы все участники и гости смогли вовремя попасть в нужное место, Вилль делится некоторыми рекомендациями.
1. Заранее выясните, как изменилась схема движения на вашем ежедневном маршруте и по пути на Праздник
Как в случае репетиций, которые проходят в течение недели Праздника, так и в случае торжественного шествия в дни Праздника, и прибытия на участки выступлений, необходимо, по словам Вилля, учитывать значительные изменения дорожного движения и ограничения скорости по причине дорожных работ, которые проходят в Таллинне этим летом.
„Чтобы спланировать свой маршрут, обязательно стоит заранее посетить сайт города Таллинна, где собрана самая важная информация об изменениях дорожного движения, связанных с периодом Праздника или следить за информацией в городской газете Pealinn/Столица“, — предлагает Вилль.
„Поскольку репетиции участников начинаются уже в середине недели, то следует учитывать, что в Таллинн приедет более 30 000 выступающих, многие из которых не бывают в столице часто. Это нужно помнить как водителю, так и горожанину, который может прийти на помощь“.
2. По возможности предпочтите общественный транспорт
По словам Вилля, стоит отдать предпочтение общественному транспорту для приезда на Праздник, что позволит избежать затруднений на более длинных маршрутах в период изменений организации дорожного движения. „С 30 июня по 2 июля пользование общественным транспортом в Таллинне будет бесплатным для всех. Участники Праздника также могут бесплатно путешествовать на пригородных линиях Elron на основе браслета выступающего. Информацию о расписании и маршрутах можно получить на сайте Таллинна transport.tallinn.ee“, — пояснил Вилль.
На Певческое поле можно добраться и на велосипеде, а оставить его можно на стоянке для велосипедов рядом с памятником Русалке, на Пирита теэ или у входа на Певческое поле. Велосипедист должен иметь велозамок, так как стоянки не охраняются.
При этом стоит иметь в виду, что в день Праздника песни нельзя будет передвигаться на прокатном самокате в непосредственной близости от Певческого поля или парковать его там. Ближайшие стоянки прокатных самокатов находятся перед Русалкой и рядом с парковкой Орловского замка.
3. Следуйте временной реорганизации дорожного движения и регулировщикам
„При поездках на автомобиле во время праздничной недели и на участках проведения Праздника стоит очень внимательно следить за временными дорожными знаками и следовать указаниям регулировщиков“, — сказал Вилль и добавил, что сотни регулировщиков Ühisteenused в неоновых жилетах помогут обеспечить безопасное движение в праздничные дни.
4. Возможности парковки будут весьма ограничены
„В связи с масштабными дорожными работами в Таллинне в этом году будет сложно парковать автомобили во время Праздника, поэтому, если есть такая возможность, то определенно стоит подумать о других видах транспорта, чтобы добраться на Праздник“, — советует Вилль гостям торжества.
Например, во время Праздника танца в районе Центрального стадиона „Калев“ не будет организованной парковки, а улица Юхкентали также будет закрыта для обычного движения транспорта. Также вокруг Певческого поля не будет парковки и к тому же несколько улиц в районе Певческого поля будут перекрыты во время концерта. Также нельзя будет парковать автомобили на Смуули и Пирита теэ.
„Гостям столицы лучше оставить машину на одной из больших парковок и оттуда уже двигаться в сторону Певческого поля“, — отмечает Вилль. Дополнительную информацию он советует искать на сайте города Таллинна, на котором указаны парковки, откуда прибывшим на машине из-за пределов Таллинна будет удобнее всего отправиться на Праздник на общественном транспорте.
В воскресенье, 2 июля, также можно будет бесплатно припарковать свой автомобиль на стоянках Ледового холла Тондираба, магазина Bauhaus, а также Lasnamäe Prisma и Lasnamäe Centrum. Парковочный дом T1 и открытая парковка Ülemiste City также ждут тех, кто паркуется в центре города. В Хааберсти машину можно оставить на парковке торгового центра Rocca al Mare. Между парковками и Певческим полем будет налажено движение общественного транспорта. В то же время необходимо помнить, что не все автобусы ходят прямо до Певческого поля и поэтому нужно будет немного пройтись, чтобы добраться до места проведения Праздника.
5. Запаситесь временем для возвращения с Праздника
Также, по словам Вилля, как в главные праздничные дни, так и в день торжественного шествия – 2 июля – стоит учитывать движение крупных людских масс как до начала выступлений, так и после их завершения. „Поэтому движение автомобилей будет ограничено до тех пор, пока на близлежащих улицах и дорогах десятки тысяч пешеходов направятся в места проведения концертов, а также когда эти же толпы будут возвращаться в центр города в течение пары часов после концертов“, — сказал Вилль.
По окончании Праздника движение по мере необходимости будет регулироваться в сотрудничестве с полицией для обеспечения безопасности участников дорожного движения на Нарвском шоссе от улицы Петроолиуми до Смуули теэ и, в зависимости от ситуации, также на Пирита теэ и Рейди теэ.
Более подробную информацию о крупнейших изменениях дорожного движения в период Праздника можно найти на веб-сайте города Таллинна https://www.tallinn.ee/et/laulupidu, а информация о реорганизации дорожного движения в тот же период доступна на сайте Ühisteenused https://www.parkimine.ee/laulu-ja-tantsupidu/ и на сайте Laulu- ja tantsupeo SA https://2023.laulupidu.ee/liiklus-ja-parkimine/ .
Схемы организации дорожного движения во время праздничной недели: https://www.parkimine.ee/laulu-ja-tantsupidu
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