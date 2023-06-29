5 рекомендаций для передвижения по Таллинну во время Праздника песни и танца

Например, во время Праздника танца в районе Центрального стадиона „Калев“ не будет организованной парковки, а улица Юхкентали также будет закрыта для обычного движения транспорта. Также вокруг Певческого поля не будет парковки и к тому же несколько улиц в районе Певческого поля будут перекрыты во время концерта. Также нельзя будет парковать автомобили на Смуули и Пирита теэ.



„Гостям столицы лучше оставить машину на одной из больших парковок и оттуда уже двигаться в сторону Певческого поля“, — отмечает Вилль. Дополнительную информацию он советует искать на сайте города Таллинна, на котором указаны парковки, откуда прибывшим на машине из-за пределов Таллинна будет удобнее всего отправиться на Праздник на общественном транспорте.



В воскресенье, 2 июля, также можно будет бесплатно припарковать свой автомобиль на стоянках Ледового холла Тондираба, магазина Bauhaus, а также Lasnamäe Prisma и Lasnamäe Centrum. Парковочный дом T1 и открытая парковка Ülemiste City также ждут тех, кто паркуется в центре города. В Хааберсти машину можно оставить на парковке торгового центра Rocca al Mare. Между парковками и Певческим полем будет налажено движение общественного транспорта. В то же время необходимо помнить, что не все автобусы ходят прямо до Певческого поля и поэтому нужно будет немного пройтись, чтобы добраться до места проведения Праздника.

