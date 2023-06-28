Убийце собственной матери из Локса вынесен приговор

6 сентября в квартире города Локса было обнаружено тело 71-летней женщины со следами насилия. На месте был задержан а качестве подозреваемого в убийстве Дмитрий Москалец, находившийся в той же квартире в состояния алкогольного опьянения.

Как выяснилось в ходе следствия, подсудимый забил до смерти свою мать, которая была обнаружена лежащей на спине на полу в гостиной. Квартира была забрызгана кровью.

По словам прокурора Дианы Хелила, женщину семь или восемь раз ударили тупым предметом по голове. Это могла быть, например, стеклянная бутылка. Как отметила Хелила, тот факт, что все вокруг было залито кровью, свидетельствует о силе ударов.

48-летний Дмитрий Москалец прожил с матерью и отцом в их квартире в Локса почти 15 лет. Жил на пенсию родителей, поскольку был безработным, но иногда подрабатывал случайными заработками. Дмитрий употреблял алкоголь, и, по словам его брата, который жил отдельно, вместе с Дмитрием стали чаще выпивать родители.

В апреле в ходе судебного заседания Дмитрий признал свою вину. Он расплакался в зале суда, когда во время оглашения протокола с места преступления его мать была показана лежащей в гостиной.

На сегодняшнем заседании Харьюский уездный суд признал Москальца виновным в убийстве и приговорил его к 9 годам тюремного заключения. С него также взыскан штраф в размере 1812,5 евро, осужденный должен оплатить процессуальные расходы в размере почти 13 000 евро.

Срок исполнения наказания начинает действовать со дня задержания Москальца, то есть с 6 сентября 2022 года.

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