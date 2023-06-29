ИССЛЕДОВАНИЕ | Промышленные предприятия каждый пятый евро инвестируют в новые технологии

В общей сложности участвовавшие в исследовании предприятия, которые составили почти треть предприятий обрабатывающей промышленности Эстонии, планируют инвестировать в производство более 251 миллиона евро. Небольшие и средние предприятия смелее планируют увеличить инвестиции, соответственно на 17 и 35 процентов. В качестве фактора, сдерживающего инвестиции, 69% предприятий назвали нестабильную экономическую среду. Не способствуют инвестиционной деятельности и отсутствие собственных средств и цена заемного капитала.