ИССЛЕДОВАНИЕ | Промышленные предприятия каждый пятый евро инвестируют в новые технологии
Проведенный Swedbank опрос показал, что в текущем году промышленные предприятия планируют увеличить инвестиционный бюджет в среднем на 5,3 процента, при этом средние и малые предприятия намерены заметно увеличить инвестиции, пишет Delfi Ärileht.
В общей сложности участвовавшие в исследовании предприятия, которые составили почти треть предприятий обрабатывающей промышленности Эстонии, планируют инвестировать в производство более 251 миллиона евро. Небольшие и средние предприятия смелее планируют увеличить инвестиции, соответственно на 17 и 35 процентов. В качестве фактора, сдерживающего инвестиции, 69% предприятий назвали нестабильную экономическую среду. Не способствуют инвестиционной деятельности и отсутствие собственных средств и цена заемного капитала.