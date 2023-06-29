Экономика
29.06.2023, 09:08

ИССЛЕДОВАНИЕ | Промышленные предприятия каждый пятый евро инвестируют в новые технологии

 
В ходе исследования выяснилось, что для повышения конкурентоспособности предприятия вкладывают каждый пятый евро в применение новых технологий.
В ходе исследования выяснилось, что для повышения конкурентоспособности предприятия вкладывают каждый пятый евро в применение новых технологий.
ФОТО: Nataliya Hora | Shutterstock

Проведенный Swedbank опрос показал, что в текущем году промышленные предприятия планируют увеличить инвестиционный бюджет в среднем на 5,3 процента, при этом средние и малые предприятия намерены заметно увеличить инвестиции, пишет Delfi Ärileht.

В общей сложности участвовавшие в исследовании предприятия, которые составили почти треть предприятий обрабатывающей промышленности Эстонии, планируют инвестировать в производство более 251 миллиона евро. Небольшие и средние предприятия смелее планируют увеличить инвестиции, соответственно на 17 и 35 процентов. В качестве фактора, сдерживающего инвестиции, 69% предприятий назвали нестабильную экономическую среду. Не способствуют инвестиционной деятельности и отсутствие собственных средств и цена заемного капитала.

Как показал проводимый 12 лет подряд Swedbank опрос промышленных предприятий, инвестиции направлены главным образом на то, чтобы повысить эффективность. В нынешнем году несколько снизилось значение инвестиций для наращивания объемов производства, средства вкладываются в развитие продукции, повышение экологичности производства и освоение новых рынков.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии