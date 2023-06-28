Сталин готовил третью мировую войну: интервью с историком Александром Гогуном

Прочитав книгу, возможно, лучшего сталиноведа на этой планете Олега Хлевнюка, я понял, что он не договаривает, что Сталин готовил третью мировую войну. Хлевнюк это косвенно опровергает, но по фактам, которые он там приводит, я понял, что все-таки Сталин готовил.

Его политика после войны в значительной степени повторяла то, что происходило а 20-30-е годы. У Сталина были шаблоны - усиленное развитие тяжелой индустрии, сильное развитие военно-морского флота за счет снижения уровня жизни населения - в СССР был голод в начале 30-х годов и в 46-47-х годах. Интересно, что .численность вооруженных сил после смерти Сталина была равна численности советской армии в июне 1941 года. Ключевым доступным документом сейчас являются записи румынского министра обороны Эмиля Боднэраша. В январе 1951 года Сталин встретился с союзниками по Восточному блоку, лидерами стран центральной Европы от Польши до Болгарии, где сказал, что так как Америка застряла в восточной Азии и Корее, есть благоприятные условия для развития мирового революционного движения, вы должны быть готовы в течение трех-четырех лет. Далее он дал указания лидерам этих стран, чтобы они превратили свои государства в своеобразные казармы рядом с военными заводами.