Сталин готовил третью мировую войну: интервью с историком Александром Гогуном(38)
Журналист Delfi Таави Минник пообщался с историком Александром Гогуном и выяснил, был ли Сталин готов начать глобальную ядерную войну.
Прочитав книгу, возможно, лучшего сталиноведа на этой планете Олега Хлевнюка, я понял, что он не договаривает, что Сталин готовил третью мировую войну. Хлевнюк это косвенно опровергает, но по фактам, которые он там приводит, я понял, что все-таки Сталин готовил.
А есть какие-то доказательства?
Его политика после войны в значительной степени повторяла то, что происходило а 20-30-е годы. У Сталина были шаблоны - усиленное развитие тяжелой индустрии, сильное развитие военно-морского флота за счет снижения уровня жизни населения - в СССР был голод в начале 30-х годов и в 46-47-м годах. Интересно, что численность вооруженных сил после смерти Сталина была равна численности советской армии в июне 1941 года. Ключевым доступным документом сейчас являются записи румынского министра обороны Эмиля Боднэраша. В январе 1951 года Сталин встретился с союзниками по Восточному блоку, лидерами стран центральной Европы от Польши до Болгарии, где сказал, что так как Америка застряла в Восточной Азии и Корее, есть благоприятные условия для развития мирового революционного движения, вы должны быть готовы в течение трех-четырех лет. Далее он дал указания лидерам этих стран, чтобы они превратили свои государства в своеобразные казармы рядом с военными заводами.
Сталин был готов начать глобальную ядерную войну?
Готовность была абсолютная. Даже Мао Цзэдун написал письмо к конце 1950 года. Когда американцы высадились в Корее и начали побеждать, Сталин всячески давил на него, чтобы он послал китайских „добровольцев“ на Корейский полуостров против США. Мао же очень не хотел этого делать, потому что понимал, что американцы могут обрушить на него ядерный контрудар.
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