СЕГОДНЯ | Самое жаркое дерби Эстонии: „Левадия“ и „Флора“ сразятся за первое место в таблице
Сегодня на А. Ле Кок Арене „Левадия“ и „Флора“ схлестнутся в самом жарком противостоянии 18-го тура чемпионата Эстонии и в одном из важнейших матчей в борьбе за первое место. Начало игры в 19:00.
На сегодняшний день команды играли между собой 96 раз, из них „Левадия“ выиграла 39, 28 матчей закончились вничью, „Флора“ выиграла 29 раз. „Левадия“ и „Флора“ в нынешнем сезоне демонстрируют стабильную игру, и если не произойдет чего-то экстраординарного, то именно они разделят золото и серебро чемпионата Эстонии в 2023 году.
„Флора“ на данный момент опережает „Левадию“ на два очка. Таким образом, в случае победы „Левадии“ она сможет возглавить турнирную таблицу. В случае победы „Флоры“ отрыв от первого места вырастет до 5 очков.
Матч очень важен с эмоциональной точки зрения, так как обеим командам совсем скоро предстоит сыграть еврокубках, после чего можно будет сделать далеко идущие выводы.
Сегодняшнее таллиннское дерби определит, в каком состоянии два самых успешных футбольных клуба Эстонии подойдут к международным матчам. Соперником „Флоры“ будет действующий чемпион Польши „Ракув“, „Левадия“ встретится со словацким клубом „Жилина“. Поэтому поражение в дерби не добавит уверенности в себе, а вот победа способна направить команду в нужное русло.
Первое таллиннское дерби нынешнего сезона осталось за „Левадией“ (2:0). Это была их первая победа над „Флорой“ в чемпионате Эстонии с апреля 2019 года. Между этими двумя матчами национального чемпионата состоялось 13 игр, из которых „Флора“ выиграла 10, а три закончились вничью.
Первое таллиннское дерби нынешнего сезона:
Таллиннское дерби стоит увидеть своими глазами, потому что напряженность в матче - высока, что является хорошей предпосылкой для захватывающего футбольного шоу.
Что будет происходить в день игры?
– Фестивальная зона: футдартс, различные крутые игры на любой вкус (открыта с 17:30)
– Продажа фанатской атрибутики (можно платить как наличными, так и картой)
– Детская зона (где самые маленькие болельщики могут рисовать, играть и т.д.)
– В перерыве Admirals разыграет крутой приз – обязательно сохрани свой билет!
– На месте будет любимый всеми лев Леффу
Все участники Праздника песни и танца проходят на стадион БЕСПЛАТНО! Все, кто купил билет на Праздник песни и танца, также проходят на стадион БЕСПЛАТНО! Возле ворот 1, 2 и 3 будут стоять представители службы безопасности, которые по предъявлению ручного браслета участника Праздника песни или билета на Праздник песни будут выдавать БЕСПЛАТНЫЕ билеты на стадион.
На месте: ПОЛНЫЙ БИЛЕТ: 9€ ; ЛЬГОТНЫЙ БИЛЕТ: 3€ (учащиеся, пенсионеры)
В предварительной продаже в Piletitasku: ПОЛНЫЙ БИЛЕТ: 5€ (добавляется плата за услугу Piletitasku 0.60€).
Матч на А. Ле Кок Арене начнется в 19:00, так как ожидается большое количество зрителей, стоит прийти на стадион заранее, чтобы занять место до стартового свистка. Прямая трансляция на ETV2 начнется в 18:50.
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