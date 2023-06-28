СЕГОДНЯ | Самое жаркое дерби Эстонии: „Левадия“ и „Флора“ сразятся за первое место в таблице

На сегодняшний день команды играли между собой 96 раз, из них „Левадия“ выиграла 39, 28 матчей закончились вничью, „Флора“ выиграла 29 раз. „Левадия“ и „Флора“ в нынешнем сезоне демонстрируют стабильную игру, и если не произойдет чего-то экстраординарного, то именно они разделят золото и серебро чемпионата Эстонии в 2023 году.

„Флора“ на данный момент опережает „Левадию“ на два очка. Таким образом, в случае победы „Левадии“ она сможет возглавить турнирную таблицу. В случае победы „Флоры“ отрыв от первого места вырастет до 5 очков.

Матч очень важен с эмоциональной точки зрения, так как обеим командам совсем скоро предстоит сыграть еврокубках, после чего можно будет сделать далеко идущие выводы.

Сегодняшнее таллиннское дерби определит, в каком состоянии два самых успешных футбольных клуба Эстонии подойдут к международным матчам. Соперником „Флоры“ будет действующий чемпион Польши „Ракув“, „Левадия“ встретится со словацким клубом „Жилина“. Поэтому поражение в дерби не добавит уверенности в себе, а вот победа способна направить команду в нужное русло.

Первое таллиннское дерби нынешнего сезона осталось за „Левадией“ (2:0). Это была их первая победа над „Флорой“ в чемпионате Эстонии с апреля 2019 года. Между этими двумя матчами национального чемпионата состоялось 13 игр, из которых „Флора“ выиграла 10, а три закончились вничью.

Первое таллиннское дерби нынешнего сезона:

Таллиннское дерби стоит увидеть своими глазами, потому что напряженность в матче - высока, что является хорошей предпосылкой для захватывающего футбольного шоу.

Что будет происходить в день игры?

– Фестивальная зона: футдартс, различные крутые игры на любой вкус (открыта с 17:30)

– Продажа фанатской атрибутики (можно платить как наличными, так и картой)

– Детская зона (где самые маленькие болельщики могут рисовать, играть и т.д.)

– В перерыве Admirals разыграет крутой приз – обязательно сохрани свой билет!

– На месте будет любимый всеми лев Леффу