ФОТО | Самое жаркое дерби Эстонии, установившее рекорд по посещаемости, закончилось двумя красными карточками и ничьей

Обе команды завершали матч вдесятером. На 66-й минуте центральный защитник „Флоры“ Мяртен Кууск получил вторую желтую карточку, а капитан „Левадии“ Расмус Пеэтсон был удален с поля незадолго до начала дополнительного времени. Оба получили первую желтую карточку на 50-й минуте за небольшую стычку друг с другом.

Хотя забитых голов зрители не увидели, в матче был установлен рекорд чемпионата Эстонии. Такого количества зрителей на матче Высшей лиги чемпионата Эстонии еще никогда не было. Таллиннское дерби посетило 3510 зрителей. Прежний рекорд был установлен 25 июля 2010 года, когда на стадион „Кадриорг“ за поединком между „Левадией“ и „Флоры“ наблюдало 3250 человек.

До матча:

На сегодняшний день команды играли между собой 96 раз, из них „Левадия“ выиграла 39, 28 матчей закончились вничью, „Флора“ выиграла 29 раз. „Левадия“ и „Флора“ в нынешнем сезоне демонстрируют стабильную игру, и если не произойдет чего-то экстраординарного, то именно они разделят золото и серебро чемпионата Эстонии в 2023 году.

„Флора“ на данный момент опережает „Левадию“ на два очка. Таким образом, в случае победы „Левадии“ она сможет возглавить турнирную таблицу. В случае победы „Флоры“ отрыв от первого места вырастет до 5 очков.

Матч очень важен с эмоциональной точки зрения, так как обеим командам совсем скоро предстоит сыграть еврокубках, после чего можно будет сделать далеко идущие выводы.

Сегодняшнее таллиннское дерби определит, в каком состоянии два самых успешных футбольных клуба Эстонии подойдут к международным матчам. Соперником „Флоры“ будет действующий чемпион Польши „Ракув“, „Левадия“ встретится со словацким клубом „Жилина“. Поэтому поражение в дерби не добавит уверенности в себе, а вот победа способна направить команду в нужное русло.