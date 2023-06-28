ФОТО | Самое жаркое дерби Эстонии, установившее рекорд по посещаемости, закончилось двумя красными карточками и ничьей
В среду в главном матче 18-го тура и самом жарком противостоянии Эстонии „Левадия“ и „Флора“ сыграли вничью (0:0).
Обе команды завершали матч вдесятером. На 66-й минуте центральный защитник „Флоры“ Мяртен Кууск получил вторую желтую карточку, а капитан „Левадии“ Расмус Пеэтсон был удален с поля незадолго до начала дополнительного времени. Оба получили первую желтую карточку на 50-й минуте за небольшую стычку друг с другом.
Хотя забитых голов зрители не увидели, в матче был установлен рекорд чемпионата Эстонии. Такого количества зрителей на матче Высшей лиги чемпионата Эстонии еще никогда не было. Таллиннское дерби посетило 3510 зрителей. Прежний рекорд был установлен 25 июля 2010 года, когда на стадион „Кадриорг“ за поединком между „Левадией“ и „Флоры“ наблюдало 3250 человек.
До матча:
На сегодняшний день команды играли между собой 96 раз, из них „Левадия“ выиграла 39, 28 матчей закончились вничью, „Флора“ выиграла 29 раз. „Левадия“ и „Флора“ в нынешнем сезоне демонстрируют стабильную игру, и если не произойдет чего-то экстраординарного, то именно они разделят золото и серебро чемпионата Эстонии в 2023 году.
„Флора“ на данный момент опережает „Левадию“ на два очка. Таким образом, в случае победы „Левадии“ она сможет возглавить турнирную таблицу. В случае победы „Флоры“ отрыв от первого места вырастет до 5 очков.
Матч очень важен с эмоциональной точки зрения, так как обеим командам совсем скоро предстоит сыграть еврокубках, после чего можно будет сделать далеко идущие выводы.
Сегодняшнее таллиннское дерби определит, в каком состоянии два самых успешных футбольных клуба Эстонии подойдут к международным матчам. Соперником „Флоры“ будет действующий чемпион Польши „Ракув“, „Левадия“ встретится со словацким клубом „Жилина“. Поэтому поражение в дерби не добавит уверенности в себе, а вот победа способна направить команду в нужное русло.
Первое таллиннское дерби нынешнего сезона осталось за „Левадией“ (2:0). Это была их первая победа над „Флорой“ в чемпионате Эстонии с апреля 2019 года. Между этими двумя матчами национального чемпионата состоялось 13 игр, из которых „Флора“ выиграла 10, а три закончились вничью.
Первое таллиннское дерби нынешнего сезона:
Таллиннское дерби стоит увидеть своими глазами, потому что напряженность в матче - высока, что является хорошей предпосылкой для захватывающего футбольного шоу.
Что будет происходить в день игры?
– Фестивальная зона: футдартс, различные крутые игры на любой вкус (открыта с 17:30)
– Продажа фанатской атрибутики (можно платить как наличными, так и картой)
– Детская зона (где самые маленькие болельщики могут рисовать, играть и т.д.)
– В перерыве Admirals разыграет крутой приз – обязательно сохрани свой билет!
– На месте будет любимый всеми лев Леффу
Все участники Праздника песни и танца проходят на стадион БЕСПЛАТНО! Все, кто купил билет на Праздник песни и танца, также проходят на стадион БЕСПЛАТНО! Возле ворот 1, 2 и 3 будут стоять представители службы безопасности, которые по предъявлению ручного браслета участника Праздника песни или билета на Праздник песни будут выдавать БЕСПЛАТНЫЕ билеты на стадион.
На месте: ПОЛНЫЙ БИЛЕТ: 9€ ; ЛЬГОТНЫЙ БИЛЕТ: 3€ (учащиеся, пенсионеры)
В предварительной продаже в Piletitasku: ПОЛНЫЙ БИЛЕТ: 5€ (добавляется плата за услугу Piletitasku 0.60€).
Матч на А. Ле Кок Арене начнется в 19:00, так как ожидается большое количество зрителей, стоит прийти на стадион заранее, чтобы занять место до стартового свистка. Прямая трансляция на ETV2 начнется в 18:50.
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