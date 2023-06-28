Мировой логистический гигант нацелился на рынок стран Балтии

„Все больше предприятий начинают переходить на устойчивую бизнес-модель. В столь широкой области деятельности как логистика и торговля принцип общего пользования позволяет значительно уменьшать экологический след предприятий, что в то же время отвечает ожиданиям Европейского союза и соответствует его законодательству. Сотрудничая с ведущими розничными торговыми сетями и тысячами клиентов на постоянной основе, мы работаем над такими решениями, которые позволяли бы уменьшать воздействие на окружающую среду в нашей области деятельности. Таким образом, наша цель заключается в способствовании устойчивому развитию цепочек поставок наших клиентов и деловых партнеров для экономии времени и денег и проявления заботы об окружающей среде. Это, безусловно, является одним из наших стратегических направлений на балтийских рынках“, – подчеркнула Мачковска-Циборовска.

„Мы разработали систему устойчивой, удобной и эффективной цепочки поставок, которой пользуются более 26 тысяч клиентов по всему миру. Наша бизнес-модель базируется на сдаче в аренду и повторном использовании поддонов – это означает, что предприятиям не нужно самим покупать себе поддоны, складировать или ремонтировать их – компания CHEP сама доставляет поддоны в соответствующее место назначения и берет все прочие заботы на себя. Таким образом, наша система помогает оптимизировать процессы и расходы в цепочках поставок наших клиентов и деловых партнеров, тем самым способствуя экономической устойчивости предприятий в столь непростое время“, – сказала исполнительный директор CHEP в Польше и прибалтийском регионе Изабелла Мачковска-Циборовска.

Такая модель экономики замкнутого цикла позволяет продлевать срок службы поддонов и контейнеров в сравнении с одноразовыми альтернативами, а также сокращать количество необходимых природных ресурсов и возникающих отходов. Стремясь к углеродной нейтральности, предприятие дарит новую жизнь поврежденным и амортизированным поддонам: амортизированные поддоны восстанавливаются и вводятся в эксплуатацию; тот материал поддонов, который уже невозможно восстановить, CHEP Estonia OÜ перерабатывает и отправляет соответствующим организациям по вторичному использованию. Кроме того, для производства поддонов используется древесина, поставляемая из ответственно управляемых лесов, которая сертифицирована организацией Forest Stewardship Council (FSC®) или Program for the Endorsement Forest Certification (PEFC™).

CHEP ведет деятельность в 60 странах и имеет 750 центров обслуживания, которые обслуживают более 360 миллионов поддонов и контейнеров в цепочках поставок более чем 26 000 клиентов. Цель CHEP заключается в том, чтобы распространять бизнес-модель устойчивого развития и объединять область логистики и торговли с экономикой замкнутого цикла и экологичными цепочками поставок, используя при этом свой опыт и знания, полученные от ведущих производителей и оптовиков со всего мира. Цель CHEP на ближайшие годы заключается в создании цепочек поставок, оказывающих положительное воздействие на окружающую среду, – таких, которые не только позволяли бы сокращать воздействие на окружающую среду, но и придавали бы природе дополнительную ценность.

Только лишь в прошлом году компания CHEP (Brambles Group) в сотрудничестве с тысячами клиентов сократила количество выбросов CO2 на 2,5 миллиона тонн, сэкономила 4,470 миллиона литров воды, сберегла 3,2 миллиона деревьев, а также сократила количество возникающих отходов на 1,5 миллиона тонн.

О компании

CHEP, как ни одна другая подобная организация, помогает доставлять большее число товаров большему числу людей и в большем числе мест. Ее поддоны, ящики и контейнеры образуют невидимый костяк глобальной цепочки поставок, и самые известные товарные знаки в мире доверяют компании CHEP оказывать им помощь в более эффективной, экономичной и безопасной транспортировке их товаров. Будучи первопроходцем в экономике совместного использования, CHEP создала одно из самых устойчивых предприятий в мире. Цель CHEP заключается в создании положительного влияния на планету и общество путем создания регенеративных цепочек поставок. CHEP ведет деятельность, главным образом, в области, связанной с быстроходными потребительскими товарами (например, сухая еда, продовольственные товары, товары для здоровья и средства личной гигиены), свежими продуктами, напитками, розничной торговлей и обрабатывающей промышленностью в целом. В CHEP работает около 11 700 человек. Компания верит в силу коллективного разума, обеспечиваемую многообразием, вовлечением и командной работой. В сети CHEP, состоящей из более чем 750 центров обслуживания, насчитывается приблизительно 360 миллионов поддонов, ящиков и контейнеров, которые используются во благо товарных знаков мирового уровня, таких как, например, Procter & Gamble, Sysco и Nestle, в более чем 500 000 сервисных пунктов. CHEP входит в состав концерна Brambles Group и ведет деятельность примерно в 60 странах. Самые крупные центры CHEP находятся в Северной Америке и Западной Европе.

Дополнительную информацию о компании CHEP можно получить здесь. Дополнительная информация о концерне Brambles Group - здесь.