Число трудовых споров резко возросло: 4 важнейшие вещи, которые нужно помнить работнику

Со времен пандемии коронавируса с каждым годом количество трудовых споров резко увеличивается. По словам руководителя портфеля страхования правовых расходов ERGO Майко Кальвета, клиенты все больше ощущают реальную потребность в том, чтобы кто-то рассказывал им об их правах: „Если человек сомневается и не имеет времени или ресурсов для ознакомления с законами, ему проще обратиться к нам за консультацией, и, совершив всего один звонок, немедленно узнать, несправедливо ли с ним обошлись“.

Если для разбирательства есть основания, открывается дело об ущербе и страховая компания предпринимает дальнейшие необходимые действия. „Если руководитель, пытающийся водить подчиненного за нос, получает письмо от юриста, как правило, попытка корыстного мошенничества прекращается – чем раньше грамотно вмешаться, тем быстрее можно разрешить ситуацию“, - добавил Кальвет.

При наличии у человека страхования правовой помощи юристы всегда на расстоянии телефонного звонка, и, в отличие от почасовой оплаты адвокатов, консультация специалиста и, при необходимости, компенсация расходов на юридическую помощь доступны практически каждому – средняя ежемесячная плата составляет 9–15 евро. По словам Кальвета, если уже на данный момент количество трудовых споров выросло на 30%, то можно достаточно уверенно прогнозировать, что по мере углубления экономического спада будет увеличиваться и количество людей, нуждающихся в юридической помощи в связи с трудовыми спорами.

Кальвет отметил, что одной из наиболее частых причин споров является сверхурочная работа – часто, когда нагрузка в фирме увеличивается или какие-то сотрудники увольняются, новых не нанимают, а просто наваливают на имеющихся работников больше задач. Работодатели требуют от людей неоплачиваемой сверхурочной работы, утверждая, что это нормальная часть „гибкого рабочего графика“ или что „такая работа уже включена в зарплату“.