Государственного изменника выпустили на свободу досрочно

В 2019 году Петр Волин, признанный виновным в государственной измене, был приговорен к шести годам лишения свободы, срок отбывания наказания стал исчисляться с сентября 2019 году, с момента заключения под стражу. В сентябре 2024 года истекает шесть лет. Денис Метсавас, сын Волина, был приговорен к наказанию в виде лишения свободы на 15 с половиной лет.

На прошлой неделе Петр Волин в третий раз ходатайствовал о досрочном освобождении.

В понедельник суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении, до сентября 2024 года в отношении Волина действует испытательный срок, он будет находиться под уголовным надзором.

При вынесении решения суд принял во внимание плохое состояние здоровья Волина, а также учел, что он еще четыре года назад полностью признал свою вину в государственной измене и не оправдывал свои действия. По словам Волина, он решился на государственную измену из любви к сыну.

Суд полагает, что проведенное в заключении время — 4 года и 9 месяцев — достаточный срок для того, чтобы Петр Волин понял, что совершенные им деяния значительно повлияли на его жизнь и благополучие, и он сделал соответствующие выводы.

По мнению суда, условно-досрочное освобождение Волина позволяет применить к нему контроль за поведением, он будет находиться под надзором за пределами пенитенциарного учреждения. Волину будет предоставлена возможность доказать, что он вступил на путь исправления и способен в дальнейшем вести законопослушный образ жизни.

Во время испытательного срока Волин обязан будет подчиняться контролю, проживать постоянно в месте, назначенным судом, являться для регистрации в срок, назначенный сотрудником службы пробации, отчитываться о средствах существования, получать разрешение, если хочет покинуть место жительства больше, чем на 15 дней, а также получать разрешение на смену места жительства, работы или учебы и на выезд из страны.