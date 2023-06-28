Государственного изменника выпустили на свободу досрочно(8)
Хотя постановление суда об условно-досрочном освобождении должно было вступить в силу сегодня, Петр Волин, осужденный за государственную измену, по всей видимости, вышел на свободу до июньских праздников.
В 2019 году Петр Волин, признанный виновным в государственной измене, был приговорен к шести годам лишения свободы, срок отбывания наказания стал исчисляться с сентября 2019 году, с момента заключения под стражу. В сентябре 2024 года истекает шесть лет. Денис Метсавас, сын Волина, был приговорен к наказанию в виде лишения свободы на 15 с половиной лет.
На прошлой неделе Петр Волин в третий раз ходатайствовал о досрочном освобождении.
В понедельник суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении, до сентября 2024 года в отношении Волина действует испытательный срок, он будет находиться под уголовным надзором.
При вынесении решения суд принял во внимание плохое состояние здоровья Волина, а также учел, что он еще четыре года назад полностью признал свою вину в государственной измене и не оправдывал свои действия. По словам Волина, он решился на государственную измену из любви к сыну.
Суд полагает, что проведенное в заключении время — 4 года и 9 месяцев — достаточный срок для того, чтобы Петр Волин понял, что совершенные им деяния значительно повлияли на его жизнь и благополучие, и он сделал соответствующие выводы.
По мнению суда, условно-досрочное освобождение Волина позволяет применить к нему контроль за поведением, он будет находиться под надзором за пределами пенитенциарного учреждения. Волину будет предоставлена возможность доказать, что он вступил на путь исправления и способен в дальнейшем вести законопослушный образ жизни.
Во время испытательного срока Волин обязан будет подчиняться контролю, проживать постоянно в месте, назначенным судом, являться для регистрации в срок, назначенный сотрудником службы пробации, отчитываться о средствах существования, получать разрешение, если хочет покинуть место жительства больше, чем на 15 дней, а также получать разрешение на смену места жительства, работы или учебы и на выезд из страны.
Петр Волин не имеет права употреблять алкоголь, иметь или использовать оружие, общаться с наказанными в уголовном порядке людьми, которые не являются близкими родственниками.
Несколько раз ходатайствовал об УДО
Когда в октябре прошлого года Харьюский уездный суд обсуждал вопрос об условно-досрочном освобождении Петра Волина, он сказал, что хочет выйти из тюрьмы на любых условиях, чтобы остаток жизни провести вместе с женой.
„Меня признали государственным изменником за поездку в Петербург, откуда я привез сыну три конверта. Что ж, так тому и быть“, - сказал он тогда в зале суда.
„Хотелось б провести остаток жизни дома. Если есть такая возможность, пожалуйста, освободите меня условно-досрочно“, - обратился Волин к судьям. Он ходатайствовал об УДО и в декабре 2021 года, но тогда заседание было объявлено закрытым.
Отец и сын были осуждены
Петр Волин и его сын Денис Метсавас, работавший в Генштабе Сил обороны Эстонии, передавали Главному управлению Генштаба ВС России (ГРУ) информацию, которая имела отношение к государственной тайне, а также засекреченную и внутриведомственную информацию.
Волин, родившийся в 1953 году, в 1971-1979 годах имел отношение к армии. В 2014 году Волиным заинтересовалась российская разведслужба. Из-за российской агрессии в Украине для военнослужащих были введены ограничения, связанные с поездкой в Россию.
Нужен был посредник, курьер, и российские спецслужбы стремились сохранить контакт с ранее завербованным Денисом Метсавасом. В результате Волин стал курьером, который передавал информацию между Эстонией и Россией.
Собранные доказательства оказались столь убедительными, что обвиняемые пошли на согласительное производство. В феврале 2019 года Харьюский уездный суд признал Волина и Метсаваса виновными в государственной измене.
Большая часть информации предназначалась для внутреннего пользования и содержала секретные сведения. Незаконную деятельность Метсавас и Волина осуществляли в Эстонии и России. Для передачи информации использовались каналы связи и встречи, обвиняемые получали за это вознаграждение.
Петр Волин и его сын Денис Метсавас, работавший в Генштабе Сил обороны Эстонии, были арестованы 3 сентября 2018 года.
Как отмечала Полиция безопасности, Метсавас и Волин своей ненасильственной деятельностью, направленной против независимости и территориальной целостности Эстонии, помогали ГРУ РФ, собирали и передавали России засекреченную информацию, касающуюся государственной обороны, Сил обороны Эстонии, Кайтселийта и военных союзников.
Метсавас работал на ГРУ более десяти лет, он был завербован в 2007 году.
В откровенном интервью изданию The Atlantic Денис Метсавас сказал, что в нем многие годы жили два человека, будучи русским, он хотел влиться в эстонское общество, и армия помогла ему интегрироваться. „В юности я даже не знал слов эстонского гимна“, - признался он.
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