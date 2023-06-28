„Пантер“ подал заявку на вступление в Балтийскую хоккейную лигу. „Мы готовы к следующему шагу“
Серебряный призер хоккейной лиги Coolbet и чемпион Эстонии - таллиннский клуб „Пантер“ подал заявку на вступление в Балтийскую хоккейную лигу. Также клуб подал заявку на участие в хоккейной лиге Coolbet.
„Для клуба „Пантер“ участие в Балтийской лиге — это следующий этап в развитии. Это возможность предложить спортсменам игры на более высоком уровне, а зрителям — возможность увидеть качественный хоккей. Для успешного участия и менеджеры клуба, и тренеры, и игроки должны усердно работать. Весенние финалы хоккейной лиги Coolbet показали, что команда готова сделать следующий шаг, и я считаю, что Балтийская хоккейная лига - отличная возможность для этого. Мы с нетерпением ждем осени, возвращения наших болельщиков на трибуны“, — сказал менеджер и тренер „Пантер“ Каупо Кальюсте.
„Решение клуба „Пантер“ присоединиться к Балтийской хоккейной лиге, которую в прошлом сезоне возродили латвийские и литовские хоккейные клубы, является отличной новостью. В мире есть много примеров успешных международных лиг (Альпийская хоккейная лига, Азиатская лига и т. д.) в результате повышается уровень хоккея во всех странах-участницах. Балтийская лига вместе с сильными латвийскими и быстро развивающимися литовскими клубами означает много матчей высокого уровня для нашего клуба „Пантер“, половина из которых пройдет в Таллинне. Это прекрасная новость для эстонских хоккейных болельщиков и эстонского хоккея в целом“, — сказал президент хоккейной федерации Эстонии Рауно Паррас.
По словам Парраса, Балтийская хоккейная лига является хорошей питательной средой для талантливой молодежи, которая хочет добиться успеха в хоккее. „Надеюсь, это также поможет вернуть домой некоторых хороших эстонских хоккеистов, которые пытаются трудоустроиться за границей“, — добавил он.
„Это также отличная новость для нынешних и будущих болельщиков хоккея. Всего в трех странах Балтии проживает около шести миллионов человек. Хоккей всегда был популярен в Латвии, популярность хоккея в Литве и Эстонии быстро растет, и данная лига определенно ускорит этот процесс. Таким образом, впервые за долгое время мы можем сказать, что поддержка эстонского клубного хоккея открывает доступ к многомиллионному рынку“, — пояснил президент хоккейной федерации Эстонии.
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