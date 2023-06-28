Губернатор Псковской области назвал имена двух летчиков, погибших во время мятежа ЧВК Вагнера

По его словам, погибли члены экипажа вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. „Верные присяге, они сделали все, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников“, — сказал губернатор.

Вертолет Ка-52, как сообщалось ранее, сбили в Воронежской области рядом с селом Коминтерн. Ранее о том, что при крушении погибли Алексей Ворожцов и Денис Олейников, сообщили пророссийский военный блогер Кирилл Федоров и издание „Важные истории“.

„Важные истории“ также установили имя другого летчика Минобороны, погибшего во время мятежа. Это 24-летний Кирилл Бабаев из Таганрога. Информацию о его гибели подтвердил знакомый военного. Власти это не комментировали.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к нации 26 июня упомянул летчиков Минобороны, погибших во время мятежа, заявив, что „мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий“.