За рубежом
28.06.2023, 12:22

Губернатор Псковской области назвал имена двух летчиков, погибших во время мятежа ЧВК Вагнера

 
Russia Ukraine
Russia Ukraine
ФОТО: Vasily Deryugin | AP

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что двое военнослужащих Псковского территориального гарнизона погибли 24 июня во время мятежа, устроенного наемниками ЧВК Вагнера. Об этом глава региона заявил в видеообращении, опубликованном в его соцсетях, пишет Meduza.

По его словам, погибли члены экипажа вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. „Верные присяге, они сделали все, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников“, — сказал губернатор.

Вертолет Ка-52, как сообщалось ранее, сбили в Воронежской области рядом с селом Коминтерн. Ранее о том, что при крушении погибли Алексей Ворожцов и Денис Олейников, сообщили пророссийский военный блогер Кирилл Федоров и издание „Важные истории“.

„Важные истории“ также установили имя другого летчика Минобороны, погибшего во время мятежа. Это 24-летний Кирилл Бабаев из Таганрога. Информацию о его гибели подтвердил знакомый военного. Власти это не комментировали.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к нации 26 июня упомянул летчиков Минобороны, погибших во время мятежа, заявив, что „мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий“.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии