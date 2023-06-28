Новости Эстонии
28.06.2023, 10:17

Продолжительность жизни в Эстонии снова начала расти. Кто и где в нашей стране живет дольше?

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Paunküla hooldekodu
Paunküla hooldekodu
ФОТО: Vallo Kruuser | Delfi Meedia

По данным Департамента статистики, в 2022 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила у жителей Эстонии 78,1 года. У мужчин ожидаемая продолжительность жизни была 73,6 года и у женщин — 82,3 года. Здоровыми мужчины проживают 57,9 года, женщины — 60, 6 года.

С восстановления независимости ожидаемая продолжительность жизни была на самом низком уровне в 1994 году, составив тогда 66,5 года. В 1995–2019 годы ожидаемая продолжительность жизни имела тенденцию к росту, достигнув к 2019 году 78,8 года. Далее следовали два года пандемии, когда ввиду высокой смертности ожидаемая продолжительность жизни упала до уровня 2014 года (77,2).

„После некоторого снижения в два предыдущих года ожидаемая продолжительность жизни вновь стала расти и теперь достигла допандемического уровня. В 2022 году ожидаемая продолжительность жизни была подобна показателям в 2017 году: тогда она составила 78,2 года“, — отметила ведущий аналитик Департамент статистика Терье Трасберг.

Ожидаемая продолжительность жизни женщин на 8,7 года больше, чем у мужчин. „В 1990–2009 годы продолжительность жизни мужчин была на десять лет короче, чем у женщин. Начиная с 2010 года эта разница сократилась, и в 2019 году составила 8,4 года“, — объяснила Трасберг. Ожидаемая продолжительность жизни мужского населения Эстонии на сегодняшний день достигла того же уровня, что и у женщин в 1993 году.

Жители Эстонии живут здоровыми все дольше

По сравнению с 2021 годом годы здоровой жизни увеличились на 2,7 года: никогда раньше этот показатель не достигал такого высокого уровня. На основании данных 2022 года мужчины живут здоровыми 57,9 года, а женщины — 60,6 года. „В гендерном отношении разница в годах здоровой жизни меньше, чем в ожидаемой продолжительности жизни — лишь 2,7 года в пользу женщин. Таким образом, продолжительность жизни мужчин хоть и короче, однако доля жизни без ограничений по здоровью у эстонских мужчин больше, чем у женщин“, — сказала Трасберг. Мужчины живут здоровыми 78,7% своей жизни, а женщины — 73,6%.

Ожидаемая продолжительность жизни у лиц с высшим образованием больше

Ожидаемая продолжительность жизни выше в городских областях расселения, среди населения эстонской национальности и имеющих более высокий уровень образования лиц. Больше всего ожидаемая продолжительность жизни варьируется по уровням образования: у лиц с высшим образованием она составляет 81,8 года, у лиц с основным образованием этот показатель более чем на десять лет меньше (71). Особенно низкая ожидаемая продолжительность жизни отмечается среди мужчин с основным образованием (67,6). „Как на ожидаемую продолжительность жизни, так и на годы здоровой жизни влияют окружающая среда, доступность медицинских услуг, охрана труда и осведомленность людей в вопросах здоровья. Как и предполагалось, ожидаемая продолжительность жизни у мужчин короче, поскольку они более склонны к риску и чаще заняты в физически тяжелых и опасных для здоровья профессиях“, — объяснила Трасберг.

В сравнении уездов наибольшая ожидаемая продолжительность жизни отмечается в Харьюском и Тартуском уездах (78,7 и 79,2 года соответственно), наименьшая — в Ида-Вируском и Выруском уездах (74,6 года и 76 лет соответственно). В 2019 году, когда ожидаемая продолжительность жизни в Эстонии достигла наивысшего уровня с момента восстановления независимости, она была выше нынешнего показателя также во всех уездах. „Тогда ожидаемая продолжительность жизни в Таллинне достигла 80,3 года, что наиболее близко к среднему показателю по Европе“, — отметила Трасберг.

Ожидаемая продолжительность жизни во всех трех странах Балтии ниже среднего показателя по Европе

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Европе по состоянию на 2021 год* составляла 80,1 года. Наибольшая ожидаемая продолжительность жизни была в Лихтенштейне, Швейцарии и Испании (84,4; 83,9 и 83,3 соответственно); наименьшая — в Болгарии, Румынии и Сербии (71,4; 72,8 и 72,8 соответственно).

Как и в Эстонии, ожидаемая продолжительность жизни в 2021 году снизилась почти в половине стран Европы. При этом наибольшее снижение наблюдалось в Латвии и Словакии (в обеих странах на 2,4 года, в Эстонии — на 1,7 года).

Ожидаемая продолжительность жизни ниже среднего показателя по Европе во всех странах Балтии, однако среди всех трех стран наибольшей она является в Эстонии (77,2), далее следуют Литва (74,2) и Латвия (73,1). В соседней Финляндии ожидаемая продолжительность жизни в 2021 году составила 81,9 года, что на 4,7 года больше, чем в Эстонии.

Страны Балтии выделяются среди других стран Европы большей разницей в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин. В Эстонии женщины живут на 8,7 года дольше, чем мужчины, в Литве эта разница составляет 9,3 года и в Латвии — 9,8 года. Средняя разница в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин по Европе составляет 5,7 года. В Нидерландах, Норвегии и Исландии соответствующие показатели остаются в пределах от 3,3 до 2,8 года.

В Европе по годам здоровой жизни в 2021 году первое место занимала Мальта (68,7 года). На последнем месте была Латвия, где среднее количество лет здоровой жизни составляет 53,8 года. На предпоследнем месте в 2021 году была Эстония, где годы здоровой жизни составили 56,5 года.

„Увеличение количества лет здоровой жизни на 2,7 года и хоть и медленно, но вновь растущий показатель ожидаемой продолжительности жизни дают основание надеяться на то, что после публикации данных за 2022 год всеми странами Европы наша позиция относительно среднего показателя по Европе улучшится“, — сохраняет положительный настрой Терье Трасберг.

*Данные за 2022 год опубликовали еще не все страны Европы. Данные за 2021 год получены из базы данных Евростата: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/product/view/DEMO_MLEXPEC

*Данные о годах здоровой жизни за 2021 год получены из базы данных Евростата: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_03_11

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении — это среднее количество лет, которое предположительно проживет новорожденный, если характерные для рассматриваемого периода показатели смертности не изменятся. Число оставшихся лет здоровой жизни — это среднее количество лет, которое человек вероятно проживет без ограничений в повседневной деятельности, если смертность и показатели здоровья населения останутся неизменными. При расчете этого показателя одним из компонентов служит полученная путем опроса информация относительно того, в какой степени респонденты имели на протяжении последних шести месяцев ограничения в повседневной деятельности по причине каких-либо проблем со здоровьем. Учитываются только те ответы, в которых респондент отвечал, что не имел ограничений в связи с проблемами со здоровьем.

Главным представителем общественного интереса к статистическим работам „Население“ и „Социальное исследование в Эстонии“ является Министерство социальных дел, по заказу которого Департамент статистики анализирует данные для проведения этих статистических работ.

Смотрите также раздел по демографическому прогнозу.

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