Продолжительность жизни в Эстонии снова начала расти. Кто и где в нашей стране живет дольше?

С восстановления независимости ожидаемая продолжительность жизни была на самом низком уровне в 1994 году, составив тогда 66,5 года. В 1995–2019 годы ожидаемая продолжительность жизни имела тенденцию к росту, достигнув к 2019 году 78,8 года. Далее следовали два года пандемии, когда ввиду высокой смертности ожидаемая продолжительность жизни упала до уровня 2014 года (77,2).

„После некоторого снижения в два предыдущих года ожидаемая продолжительность жизни вновь стала расти и теперь достигла допандемического уровня. В 2022 году ожидаемая продолжительность жизни была подобна показателям в 2017 году: тогда она составила 78,2 года“, — отметила ведущий аналитик Департамент статистика Терье Трасберг.

Ожидаемая продолжительность жизни женщин на 8,7 года больше, чем у мужчин. „В 1990–2009 годы продолжительность жизни мужчин была на десять лет короче, чем у женщин. Начиная с 2010 года эта разница сократилась, и в 2019 году составила 8,4 года“, — объяснила Трасберг. Ожидаемая продолжительность жизни мужского населения Эстонии на сегодняшний день достигла того же уровня, что и у женщин в 1993 году.

Жители Эстонии живут здоровыми все дольше

По сравнению с 2021 годом годы здоровой жизни увеличились на 2,7 года: никогда раньше этот показатель не достигал такого высокого уровня. На основании данных 2022 года мужчины живут здоровыми 57,9 года, а женщины — 60,6 года. „В гендерном отношении разница в годах здоровой жизни меньше, чем в ожидаемой продолжительности жизни — лишь 2,7 года в пользу женщин. Таким образом, продолжительность жизни мужчин хоть и короче, однако доля жизни без ограничений по здоровью у эстонских мужчин больше, чем у женщин“, — сказала Трасберг. Мужчины живут здоровыми 78,7% своей жизни, а женщины — 73,6%.

Ожидаемая продолжительность жизни у лиц с высшим образованием больше