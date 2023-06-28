Автомобиль эстонского министра столкнулся с машиной полиции

„Это урок для всех“, - сказал Рийсало и пояснил, что ДТП произошло в вечернее время в пасмурную погоду на выезде из подземной парковки на площади Вабадузе.

„Выезжал оттуда, но недостаточно внимательно, и столкнулся с автомобилем полиции, не имеющим специальных знаков. Осмелюсь предположить, что их скорость тоже была не самая медленная, а в меня въехал автомобиль под таким углом, что я не видел его, потому что уже совершал поворот налево“, - вспоминает Рийсало.

Повреждения, по словам министра, были небольшими, на машине осталась от соприкосновения лишь полоска.

Участники ДТП проверили после столкновения правила, и выяснилось, что при выезде из парковки в любом случае нужно всем уступать дорогу.

„Что греха таить, пришлось признать себя виновным, на месте с помощью приложения была возможность оформить, вот и вся история“, - сказал Рийсало.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимов подтвердила, что никто в аварии не пострадал, и далее возмещением ущерба занимались страховщики.

В то время, когда произошло ДТП, Тийт Рийсало еще не был министром, он занял этот пост примерно через месяц. Не прошло и месяца, как свежеиспеченный министр получил право на использование спецсигналов: 28 мая был замечен случай, когда он ехал с мигалкой и сиреной.

О причине поездки с использованием спецсигналов Рийсалу подробно распространяться не стал, но сказал, что ему надо было провести срочную встречу.

От также отметил в распорядке дня министра неожиданно сдвинулась одна встреча, которая необходима перед предстоящим визитом в Украину, и которую нельзя было перенести.

Как министр, так и ведомство подтвердили, что у Рийсало есть право самому управлять машиной со спецсигналами. По словам пресс-секретаря полиции, камера скорости зафиксировала, что в данной поездке с использованием спецсигналов автомобиль Рийсало превысил скорость более чем на 41 км/ч.