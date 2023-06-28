Беспорядки охватили пригороды Парижа после гибели подростка

Беспорядки вспыхнули в пригороде Парижа Нантере после гибели 17-летнего подростка в результате применения полицейским оружия и перекинулись на несколько соседних городов в окрестностях французской столицы, сообщает в среду, 28 июня, агентство AP. Демонстранты поджигали мусорные баки и автомобили, забрасывали машины служб экстренной помощи фейерверками, возводили баррикады на улицах. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули; по данным властей, задержано 15 человек, dw.com.

Столкновения начались вскоре после того как юноша, находившийся за рулем автомобиля, отказался подчиниться требованию дорожного патруля и в результате был застрелен полицейским за отказ остановить машину. Полицейский задержан по подозрению в непредумышленном убийстве. По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, после смерти молодого водителя правоохранители начали расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.