Супер! Эстонский борец завоевал бронзу на чемпионате Европы

В четвертьфинале Панк со счетом 9:0 поборол болгарина Максима Петрова и оказался в четверке лучших. В полуфинале эстонский борец до перерыва выигрывал у азербайджанского борца Мазаима Марданова со счетом 7:3, но в итоге потерпел поражение со счетом 7:8.

В матче за бронзу против грека Ахиллеаса Хрисидиса Панк проигрывал 0:3, но на последней минуте поединка эстонец заработал два очка за то, что сбил соперника, а за то, что грек нарушил правила, эстонец получил еще два бала. В последние 40 секунд поединка Панку удалось сохранить преимущество в счете 4:3 и завоевать бронзовую медаль.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.