27.06.2023, 21:05
Эстония завоевала вторую золотую медаль на Европейских играх(7)
ФОТО: | Erakogu
На проходящих в Польше Европейских играх, наша мастерица боевых искусств Астрид Йоханна Гренц завоевала золотую медаль в весовой категории до 60 кг среди женщин по тайскому боксу.
В финале, состоявшемся вечером во вторник, Гренц победила турецкую спортсменку Кубру Коцакус.
Сегодняшняя победа Гренц добавила в копилку эстонской сборной еще одну золотую медаль. Ранее Эстония завоевала две медали на Европейских играх этого года: Лиселль и Робин Яэтма одержали победу в соревнованиях среди смешанных команд в стрельбе из блочного лука, а Расмус Мяги выиграл серебро в беге на 400 метров с барьерами.
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