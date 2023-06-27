Эстония завоевала вторую золотую медаль на Европейских играх

Сегодняшняя победа Гренц добавила в копилку эстонской сборной еще одну золотую медаль. Ранее Эстония завоевала две медали на Европейских играх этого года: Лиселль и Робин Яэтма одержали победу в соревнованиях среди смешанных команд в стрельбе из блочного лука, а Расмус Мяги выиграл серебро в беге на 400 метров с барьерами.