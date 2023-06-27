Другие виды
27.06.2023, 21:05

Эстония завоевала вторую золотую медаль на Европейских играх

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Астрид Йоханна Гренц
Астрид Йоханна Гренц
ФОТО: EOK | Erakogu

На проходящих в Польше Европейских играх, наша мастерица боевых искусств Астрид Йоханна Гренц завоевала золотую медаль в весовой категории до 60 кг среди женщин по тайскому боксу.

В финале, состоявшемся вечером во вторник, Гренц победила турецкую спортсменку Кубру Коцакус.

Сегодняшняя победа Гренц добавила в копилку эстонской сборной еще одну золотую медаль. Ранее Эстония завоевала две медали на Европейских играх этого года: Лиселль и Робин Яэтма одержали победу в соревнованиях среди смешанных команд в стрельбе из блочного лука, а Расмус Мяги выиграл серебро в беге на 400 метров с барьерами.

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