Известный эстонский тренер по легкой атлетике признан подозреваемым в сексуальном преступлении

В связи с предъявленным подозрением полиция во вторник утром задержала Виру для первоначальных процессуальных действий, после чего он был отпущен, пишет rus.err.

„Согласно подозрению, он злоупотреблял своим положением тренера и влиянием на тех, кого он тренировал. Согласно подозрению, тренер злоупотреблял доверием и зависимостью учеников и вступал с ними в половую связь“, - сказала изданию ведущий прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя.

В середине февраля правление Союза легкой атлетики Эстонии приняло решение бессрочно отстранить тренера по легкой атлетике Мехиса Виру от работы в спорте.

Решение обосновали тем, что тренер в течение длительного времени неоднократно нарушал требования этического кодекса, требующие от тренера признавать вклад каждого спортсмена и воздерживаться от любых преследований спортсменов, а также вести себя вежливо и образцово. Через некоторое время Виру также временно отстранили от работы в Тартуском университете.

По словам самого тренера, он никогда не был в неподобающих отношениях со своими подопечными.

Некоторые бывшие ученики обвинили тренера в сексуальных и психологических домогательствах, одна спортсменка утверждала, что неоднократно вступала в половую связь с Виру.

Мехис Виру много лет работал тренером по легкой атлетике. На протяжении многих лет он тренировал местных звезд легкой атлетики Кайре Лейбаку, Мирьям Лиимаски, Лиану Пинтсарт, Сиркку-Лийзу Кивине, Яака-Генриха Ягора, Кармен Бруус и Мариэль Клеемейер и других.

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