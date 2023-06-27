ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (489-й день) | Под Донецком ВСУ заняли территорию, оккупированную еще с 2014 года. Продолжается наступление под Бахмутом

Путин выступил перед военными и силовиками с крыльца Грановитой палаты в Кремле. Он заявил, что они „фактически остановили гражданскую войну“.

В другом выступлении перед военными в Кремле президент РФ сообщил, что содержание ЧВК Вагнера полностью обеспечивалось за счет государства. Только с мая 2022 года по май 2023-го наемники получили из бюджета больше 86 миллиардов рублей.

Лукашенко заявил, что во время мятежа в России армию Беларуси привели в полную боевую готовность. „Мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось“, — добавил он, говоря о случившемся.

По словам Лукашенко, Путина пришлось уговаривать „не торопиться мочить“ Пригожина и дать ему поговорить с основателем ЧВК.

У Росгвардии появятся тяжелое вооружение и танки, заявил глава ведомства Виктор Золотов. Комментируя мятеж Пригожина (спустя три дня после его завершения), он не исключил, что „мятеж был инспирирован Западом“.

ФСБ закрыла дело о вооруженном мятеже в России. В Минобороны РФ заявили, что военную технику ЧВК Вагнера передадут российской армии.

Самолет основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина приземлился на аэродроме под Минском, сообщила мониторинговая группа „Беларускі Гаюн“.

Во время мятежа Пригожина западные союзники просили Украину „не раскачивать лодку“ и не пытаться нанести удары по территории России, говорят источники CNN.

Поступает противоречивая информация о судьбе наемников ЧВК „Вагнер“, не захотевших продолжить службу на условиях минобороны России. Владимир Путин заявлял, что они могут также беспрепятственно последовать в Беларусь. Однако украинская разведка сообщает, что признаков присутствия „вагнеровцев“ не белорусской территории пока нет. Тем временем Александр Лукашенко заявил во вторник, что по его распоряжению армия Беларуси приведена в полную боевую готовность.

ВСУ продолжают наступление на Донбассе. По данным британской разведки, им удалось отбить село Красногоровка под Донецком, которое находилось на линии разграничения с 2014 года. По словам экспертов, освобождение территорий, оккупированных еще в 2014 году, – пока редкое и очень значимое событие.

С момента начавшегося летом контрнаступления ВСУ отвоевали больше своих территорий, чем Россия оккупировала в период „масштабного“ зимнего наступления. Об этом в выступлении перед британским парламентом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Соответствующее видео выложено на странице в Twitter Минобороны страны.

На востоке Крыма повреждена железная дорога, что привело к значительной задержке поездов. Оккупационные власти полуострова не уточнили причины повреждения. На месте идут ремонтные работы.

С начала вторжения в Украину на оккупированных Россией территориях были совершены внесудебные казни 77 мирных жителей, задержанных оккупационными властями. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии Управления верховного комиссара ООН по правам человека „Задержание гражданских лиц в контексте вооруженного нападения Российской Федерации на Украину“, опубликованном во вторник, 27 июня. По данным правозащитников, российскими силами были совершены внесудебные казни 72 мужчин и пяти женщин. По меньшей мере еще один задержанный умер „в результате пыток, негуманных условий содержания и отказа в необходимой медицинской помощи“.

Президент Польши заявил о „де-факто переезде“ ЧВК Вагнера в Беларусь. И назвал это „негативным сигналом“. „Мы видим, что происходит на востоке. Там продолжается де-факто переезд в Беларусь российских войск, группы „Вагнера“ с ее руководителем Евгением Пригожиным. Это очень негативные сигналы для нас, которые мы хотим представить нашим союзникам“, — сказал Анджей Дуда. Он отметил, что изложит свои опасения по поводу безопасности на консультациях в Гааге, которые пройдут перед запланированным на июль саммитом НАТО.

Лагерей для ЧВК „Вагнер“ в Беларуси не строят — Лукашенко



Глава Беларуси Александр Лукашенко во вторник заявил, что, вопреки появлявшимся накануне сообщениям, в Беларуси пока не строят лагеря для ЧВК „Вагнер“, и пока ее отряды остаются в Луганской области.



„Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях“, — цитирует Лукашенко государственное агентство БелТА.



„Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста — забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься“, — продолжил Лукашенко.



В понедельник о том, что в Могилевской области Беларуси срочно строится лагерь для солдат ЧВК „Вагнер“, сообщило российское независимое издание „Вёрстка“. Затем эту информацию, ссылаясь на местных жителей, подтвердил телеграм-канал „Беларусь головного мозга“.

Родственники убитой студентки Веры Пехтелевой рассказали, что ее убийца был освобожден и уехал воевать в Украину



Мать Веры Пехтелевой Оксана увидела в соцсетях фотографию Владислава Канюса, приговоренного к 17 годам колонии за убийство ее дочери, в камуфляже и с оружием.



После этого семья обратилась с запросом во ФСИН. В ведомстве сообщили, что 28 апреля 2023 года осужденный „убыл в распоряжение ГУФСИН по Ростовской области“, рассказала правозащитница Алена Попова.



Письмо из ФСИН, отметила Попова, датировано концом апреля, а семья Пехтелевых получила его только в середине июня. Где сейчас находится Канюс, родственникам погибшей ФСИН не сообщает.



Вера Пехтелева была убита в ночь на 14 января 2020 года. В день гибели она поехала к Владиславу Канюсу, с которым недавно рассталась, забрать вещи. Соседи Канюса слышали раздающиеся из квартиры женские крики и несколько раз звонили в полицию, однако полицейские так и не приехали.

Еврокомиссия отправила Украине 500 электрогенераторов из резервов ЕС для работ по ликвидации последствий прорыва плотины Каховской ГЭС. Общая сумма груза составляет 16 млн евро. „После прорыва плотины в Новой Каховке, помимо помощи, уже предоставленной Украине через механизм гражданской защиты ЕС и по линии гуманитарных партнеров, Евросоюз в настоящее время развертывает 500 генераторов электроэнергии из своего запаса rescEU, размещенного в Польше“, - говорится в пресс-релизе Брюсселя.



Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пишет, что под Бахмутом украинские части „постепенно, но уверенно“ наступают уже четыре дня подряд. „Сейчас наступательные действия на Бахмутском направлении продолжаются уже четвертый день. Наши оборонцы каждый день имеют продвижение на флангах. Постепенное, но уверенное. В город Бахмут по состоянию на сегодня — не заходили“, — пишет Маляр. Подробностей — в каких местах и насколько удалось продвинуться — Маляр в данном случае не приводит. Заместитель министра обороны объясняет, что наступление украинцев в этом районе осложняется тем, что противник занял построенные украинцами же укрепления, которые до того позволили украинской армии несколько месяцев оборонять город и окрестности.

Южно-Африканская Республика продолжит разработку африканской мирной инициативы по прекращению российского вторжения в Украину, заявила министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор после встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок (Annalena Baerbock). По словам Пандор, президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин пообещали провести еще одну встречу с главами африканских государств для обсуждения инициативы. „Мы очень заинтересованы в том, чтобы война между Россией и Украиной подошла к концу“, - сказала глава МИД ЮАР.

Депортированные из Украины дети находятся в 57 регионах России. Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец на презентации в Верховной раде доклада о нарушении прав украинских детей на временно оккупированных территориях Украины и в России. В 16 регионах по меньшей мере 380 украинских детей стали жертвами насильственной передачи в российские семьи. Украина также зафиксировала случаи, когда российские военные похищали детей на оккупированных территориях для запугивания, давления на родственников, сбора разведывательных данных. Российские военные давят на детей или угрожают применить к ним насилие, чтобы заставить взрослых работать на российскую армию или сотрудничать с оккупационными властями, добавил Лубинец.