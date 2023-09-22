Пропавший в июне пожилой мужчина найден мертвым

„5 августа полиция получила сообщение, что в Пярнумаа в деревне Селисте отправившийся в лес за грибами мужчина, прогуливаясь по просеке, нашел человеческие останки. Останки отправили на судебно-медицинскую экспертизу, и к настоящему моменту выяснилось, что это был пропавший в июне этого года 81-летний Эльмар. Не причины подозревать, что причиной смерти мужчины стало преступление“, - рассказала региональный полицейский Пярнуского отделения полиции Сигне Лаази.

Ранее сообщалось, что в последний раз семья контактировала с мужчиной 11 июня. Эльмар держался уединенно и избегал контактов с другими.

Полиция получила информацию об исчезновении Эльмара 26 июня, после чего проверила различные места и собрала от близких информацию о его повседневных передвижениях и возможных местах нахождения. В конце июня организовали поиски на местности поблизости от его дома в районе Кавару, в ходе которых проверили с поисковиками территорию как с воздуха при помощи дрона, так и двигаясь цепочкой вместе с поисковыми собаками. Вдобавок проверили больницы, пообщались с водителями автобусов и проверили различные адреса, но, к сожалению, мужчину тогда не нашли.

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