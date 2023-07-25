Пропавший в июне пожилой мужчина до сих пор не найден. Полиция просит помощи

Полиция получила информацию об исчезновении Эльмара 26 июня, после чего проверила различные места и собрала от близких информацию о его повседневных передвижениях и возможных местах нахождения. В конце июня организовали поиски на местности поблизости от его дома в районе Кавару, в ходе которых проверили с поисковиками территорию как с воздуха при помощи дрона, так и двигаясь цепочкой вместе с поисковыми собаками. Вдобавок проверили больницы, пообщались с водителями автобусов и проверили различные адреса, но, к сожалению, мужчину до сих пор не нашли. Всех, у кого есть информация об Эльмаре, просят позвонить региональному полицейскому по номеру 5301 7467 или по номеру экстренной помощи 112.