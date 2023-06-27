ФОТО | Большое таллиннское дерби. Главный тренер „Левадии“: „Это будет тяжелая игра, потому что „Флора“ – действующий чемпион“(1)
Завтра вечером на „А. Ле Кок Арене“ состоится второе большое таллиннское дерби сезона, в котором „Левадия“ сыграет с „Флорой“. На предматчевой пресс-конференции представители обеих команд были не особенно разговорчивы.
Главный тренер „Левадии“ Курро Торрес перед игрой заявил, что самочувствие команды хорошее и футболисты к завтрашнему матчу готовы.
„У нас за спиной хорошая подготовка к матчу“, — выразил удовлетворение Торрес тем, что показали его подопечные в тренировочном процессе. Он ожидает от завтрашнего матча напряженной игры: „Это будет тяжелая игра, потому что „Флора“ – действующий чемпион“.
Поскольку последний матч чемпионата Эстонии состоялся 11 июня, „Левадии“ удалось сосредоточиться на полноценной подготовке к матчу.
Для завтрашней игры у испанского главного тренера „Левадии“ есть большой выбор с точки зрения состава, потому что все игроки здоровы и готовы играть. „Для меня очень хорошо и важно иметь возможность выбирать из всех игроков“.
Совсем недавно стало известно, что в „Левадию“ вернулись бывшие игроки команды Брент Леписту и Марк Оливер Рооснупп, в тренировках клуба также принимал участие нападающий Роберт Кирсс. Поскольку упомянутые футболисты не могут участвовать в завтрашней игре из-за правил трансферов, главный тренер клуба Торрес не пожелал дальше говорить о них.
Ответы полузащитника „Левадии“ Михкеля Айнсалу на сегодняшней пресс-конференции были краткими. Хотя Айнсалу и играл за „Флору“ в 2015-2020 годах, завтрашняя игра не имеет для него особого значения. „Три очка“, — коротко ответил полузащитник на вопрос, что для него лично значит завтрашняя встреча с „Флорой“.
Одними из козырей „Левадии“ Айнсалу назвал молодость и скорость, которые могут дать им преимущество в игре против „Флоры“.
Айнсалу не смог оценить важность завтрашней игры с точки зрения всего сезона. „В долгосрочной перспективе сложно сказать (насколько важна завтрашняя игра — ред.). Важно набрать три очка, дальше все в наших руках“.
В отличие от „Левадии“, у „Флоры“ перед завтрашней игрой несколько травмированных игроков. В то время, как перерыв на игры сборных, как правило, дает клубам возможность восстановиться от травм, чтобы состав команды был более глубоким, последняя пауза не принесла хороших новостей для „Флоры“. Наоборот, помимо того, что ни один травмированный игрок не восстановился, лазарет пополнился Александром Шаповаловым. Состояние Константина Васильева пока под вопросом, а его участие в матче определится в последний момент.
Главный тренер Юрген Хенн учел возможность того, что завтра опытный игрок полузащиты не сыграет: „Уже какое-то время мы играем примерно одинаково. Кто бы ни пришел на его позицию, адаптироваться к общим принципам не будет проблемой. Мы, безусловно, справимся, если Константин завтра не сыграет“.
Если ситуация с Васильевым останется под вопросом, завтрашнюю игру, помимо вышеупомянутого Шаповалова, точно пропустят Маркус Соометс, Хенрик Пюрг, Кен Калласте, Эрко Йонне Тыугьяс и Сергей Зенёв. „Шаповалов получил травму в составе сборной U21, он выбыл на 2-3 недели, Зенёв выбыл до конца июля“, — сказал Хенн.
Что касается завтрашнего соперника, главный тренер „Флоры“ использовал ключевое слово „физика“: „У них есть сильные игроки на довольно многих позициях. Завтра мы увидим, как она (физическая подготовка — ред.) проявится на поле, но у „Левадии“ определенно сильная команда“.
Первый матч сезона завершился победой „Левадии“ со счетом 2:0. Хенн подтвердил, что в последнем таллиннском дерби было такое, что стоило улучшить, и завтра они надеются быть сильнее, чем в прошлом противостоянии.
Однако поражение, которое состоялось в апреле, не выступает дополнительным мотиватором: „Мы ориентируемся на то, чтобы взять три очка. Мы можем играть с „Левадией“ десять раз за сезон, все матчи будут одинаково накалены. Я не думаю, что имеет значение, как закончилась предыдущая игра. Оба клуба хотят сбить друг друга с ног“.
Центральный защитник „Флоры“ Мяртен Кууск не смог назвать фаворита перед завтрашней игрой. Он считает, что мелкие детали, вероятно, будут иметь решающее значение.
Как и у Айнсалу, у Кууска нет особых предчувствий перед завтрашней игрой: „Это обычное чувство таллиннского дерби“.
Перед завтрашней игрой „Флора“ лидирует в чемпионате, опережая „Левадию“ на два очка.
Матча на „А. Ле Кок Арене“ начнется завтра в 19:00.
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