ФОТО | Большое таллиннское дерби. Главный тренер „Левадии“: „Это будет тяжелая игра, потому что „Флора“ – действующий чемпион“

Главный тренер „Левадии“ Курро Торрес перед игрой заявил, что самочувствие команды хорошее и футболисты к завтрашнему матчу готовы.

„У нас за спиной хорошая подготовка к матчу“, — выразил удовлетворение Торрес тем, что показали его подопечные в тренировочном процессе. Он ожидает от завтрашнего матча напряженной игры: „Это будет тяжелая игра, потому что „Флора“ – действующий чемпион“.

Поскольку последний матч чемпионата Эстонии состоялся 11 июня, „Левадии“ удалось сосредоточиться на полноценной подготовке к матчу.

Для завтрашней игры у испанского главного тренера „Левадии“ есть большой выбор с точки зрения состава, потому что все игроки здоровы и готовы играть. „Для меня очень хорошо и важно иметь возможность выбирать из всех игроков“.

Совсем недавно стало известно, что в „Левадию“ вернулись бывшие игроки команды Брент Леписту и Марк Оливер Рооснупп, в тренировках клуба также принимал участие нападающий Роберт Кирсс. Поскольку упомянутые футболисты не могут участвовать в завтрашней игре из-за правил трансферов, главный тренер клуба Торрес не пожелал дальше говорить о них.

Ответы полузащитника „Левадии“ Михкеля Айнсалу на сегодняшней пресс-конференции были краткими. Хотя Айнсалу и играл за „Флору“ в 2015-2020 годах, завтрашняя игра не имеет для него особого значения. „Три очка“, — коротко ответил полузащитник на вопрос, что для него лично значит завтрашняя встреча с „Флорой“.

Одними из козырей „Левадии“ Айнсалу назвал молодость и скорость, которые могут дать им преимущество в игре против „Флоры“.

Айнсалу не смог оценить важность завтрашней игры с точки зрения всего сезона. „В долгосрочной перспективе сложно сказать (насколько важна завтрашняя игра — ред.). Важно набрать три очка, дальше все в наших руках“.