Лукашенко сообщил, что Пригожин сегодня приехал в Беларусь

Такая информация исходит от Александра Лукашенко, который в числе прочего подчеркнул, что вагнеровцы могут пригодиться белорусской армии. „Гарантии безопасности, как Путин вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолёте. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их (вагнеровцев) счёт“, — заявил Лукашенко. — „Но, как Хренин (министр обороны Беларуси) говорит: „Мне бы такое подразделение в армии не помешало“. Я согласен“.