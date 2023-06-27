На Олимпиаде в Париже запретят алкоголь на трибунах

Организаторы летних Олимпийских игр 2024 года в Париже запретят употреблять алкогольные напитки на трибунах соревнований, сообщает Le Parisien со ссылкой на представителей оргкомитета.

„Если среднестатистический зритель парижских Олимпийских игр 2024 года запланировал выпить пинту пива или бокал вина перед тем, как занять свое место, чтобы посмотреть долгожданный финал, он может быть разочарован. Организационный комитет Олимпийских игр решил отказаться от алкогольных напитков“, — сообщается в статье.

Сообщается, что основной причиной отказа от алкоголя на олимпийских аренах стал национальный закон, который регулирует правила рекламы алкогольной продукции во Франции и запрещает использовать алкогольные бренды в названиях спортивных мероприятий.

При этом указанное ограничение не коснётся зрителей, которые приобрели VIP-билеты. Единственным местом, где можно будет употребить алкоголь перед соревнованиями, станут зоны повышенной комфортности на стадионах.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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