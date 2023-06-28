Полиция подозревает, что бар в Пыхья-Таллинне сгорел в результате умышленного поджога

У полиции, как сообщил Прантс, есть достаточно оснований подозревать, что источником пожара стало открытое пламя, и сделано это было умышленно. „Для выяснения всех обстоятельств дела начато уголовное производство по 1-й части 203-й статьи Пенитенциарного кодекса „Повреждение или уничтожение чужой вещи, причинившее значительный ущерб“, - сказал Прантс.

Представители Спасательного департамента, как сообщила Delfi пресс-секретарь Лийна Вальнер, побывали в понедельник на месте событий и не обнаружили следов поджога. По ее словам, установить точную причину пожара не представляется возможным, так как место было убрано, и вещества, указывающие на поджог, не были обнаружены.

22 июня в Пыхья-Таллинне открытым пламенем загорелось здание площадью 15 квадратных метров. Пожар был потушен и спасатели проверили безопасность людей в соседних домах. Присутствовала машина скорой помощи.

По данным Спасательного центра, никто не пострадал.

Собственник бара попросил людей в социальных сетях связаться, если у кого-то есть информация о пожаре. „Уважаемые соседи, если у кого-то в доме установлены камеры, ждем видеозапись того, что происходило около 2:30 ночи. Если кто-то видел, как в это время кто-то выходил из бара, сообщите, пожалуйста“, — написал он в группе Kalamaja в Facebook.

Delfi он сказал, что в ожидании ответа полиции они не хотят комментировать инцидент. „Обстоятельства до сих пор не выяснены, у нас есть основания полагать, что это был преднамеренный поджог“, — сказал он.